Какой знак зодиака станет для вас идеальной парой: кого позвать на свидание в День святого Валентина

Если у вас нет пары ко Дню святого Валентина, который наступит уже через несколько дней, совет, кого позвать на свидание, вы можете получить у звезд. Астрологи советуют подбирать себе пару по знаку зодиака. Хорошая совместимость, даже если не перерастет в отношения, по крайней мере, обеспечит вам прекрасный романтический вечер.

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Специалисты по астрологии сформировали удачные пары. Найдите свой знак и узнайте, кто подходит вам больше всего.

Овен: ваш Валентин – Лев

Чтобы разжечь страсть в день влюбленных, вам понадобится самый огненный из всех огненных знаков. Никто так не оценит широты ваших романтических жестов, как Лев. Грандиозность – это путь к сердцу Льва, поэтому приготовьтесь устроить роскошное свидание. Подготовьте огромную цветочную композицию в голливудском стиле или закажите столик в самом лучшем ресторане города.

Телец: ваш Валентин – Скорпион

Как правило, между Тельцами и Скорпионами чувствуется невероятная химия, поэтому, если хотите страсти в Валентинов день, звоните знакомому Скорпиону. Он оценит вашу спонтанность и смелость. Сделайте встречу как можно более сексуальной, пробуйте новое и экспериментируйте. Вы оба еще долго не забудете это свидание.

Близнецы: ваш Валентин – Весы

Романтичность Близнецов лучше всех разделят Весы. Вы можете пойти даже по классическому пути и принести на свидание букет красных роз и коробку шоколада, этот жест все равно попадет в цель. Готовясь к праздничному свиданию, посмотрите любимый романтический фильм своей пары. Идеи, которые вы почерпнете из него, поразят Весов до глубины души.

Рак: Ваш Валентин – Козерог

Просто намекните знакомому Козерогу на то, что хотите пойти с ним на свидание в День Валентина. Остальное он сделает сам. Отдайте Козерогу всю инициативу, он будет чувствовать себя прекрасно, планируя романтическую встречу и подарок для вас. Все, что ему потребуется в ответ, это искреннее восхищение им и ваша взаимность. Также вашего Валентина порадует домашний торт в форме сердца.

Лев: ваш Валентин – Стрелец

Сделайте первый шаг и пригласите Стрельца на свидание в праздник. И дальше наблюдайте, как он фонтанирует идеями, как провести этот день вместе. Скорее всего Стрелец выберет для вас веселое приключение на двоих. Соглашайтесь, что бы это ни было – вечеринка в вашем квартале или романтический пикник в красивом месте. Хорошее настроение вам обоим будет гарантировано.

Дева: ваш Валентин – Телец

Для представителей знака Дева планирование свидания на День влюбленных может стать настоящим стрессом. Поэтому идеальной парой для вас станет романтичный Телец. Доверьте ему все организационные моменты, он с удовольствием возьмет на себя эти заботы. Себе же оставьте продумывание элементов игры и соблазна, которые сделают ваше свидание особенно страстным.

Весы: ваш Валентин — Водолей

Вам, как ярому романтику, может захотеться всяких праздничных клише в виде цветов, шоколада и плюшевых мишек. А Водолей сможет раскрыть для вас День Валентина с новой стороны. Вместе вы спланируете нестандартное и уникальное свидание, не лишенное романтики. Начните с того, что отправьте своему Валентину-Водолею остроумное и искреннее сообщение. Дальше все должно сложиться наилучшим образом.

Скорпион: ваш Валентин – Рыбы

Скорее всего, для вас суета перед Днем Валентина – лишний повод для разочарования в людях. Только Рыбы смогут изменить ваше мнение об этом празднике и открыть в вас неожиданную романтическую сторону. Прислушайтесь к идеям своего звездного Валентина и сами не заметите, как напишете для него свое первое любовное стихотворение. Сделайте его милым, сентиментальным и немного страстным.

Стрелец: ваш Валентин – Овен

Проявите решимость, ведь именно ваша смелость отличает вас от других знаков. Ваш избранник-Овен оценит даже дерзость, когда вы попытаетесь пригласить его на свидание. Овнам нравятся уверенные в себе и динамичные люди. Так что не придумывайте лишних намеков и хитрых приглашений, скажите все прямо. И будьте готовы к обжигающей страсти, которую подарит вам ваш Валентин.

Козерог: ваш Валентин – Рак

Чтобы покорить романтичное сердце Рака, устроите уютное свидание дома. Ваш Валентин особенно оценит подарок, сделанный своими руками. Если у вас есть общие воспоминания, обязательно вложите их в этот подарок. Это может быть альбом с фотографиями или видеоролик, который поможет Раку увидеть, что вы его судьба.

Водолей: ваш Валентин — Близнецы

Отбросьте собственное хладнокровие и повеселитесь с Близнецами как следует. Начните с чего-то интригующего. Например, отправьте анонимное приглашение с намеком, где искать подсказки об авторе послания. Спрячьте подсказки в специально заказанном букете или коробке конфет. И так далее шаг за шагом. Когда хорошо продуманный вами путь приведет Близнецов к вам, ваш Валентин уже не сможет отказаться от такого безумного предложения.

Рыбы: ваш Валентин – Дева

Ваш звездный Валентин ждет от вас максимальной заботы. Поэтому убедите Деву расслабиться и ждать сюрпризов, которые вы подготовите для нее. Изучите все хорошие рестораны и выберите из них самый лучший, продумайте каждый пустяк и превратите свидание на вечер, полностью посвященный вашей паре. Дева будет тронута тем, что вы потратили время, энергию и усилия на создание такого волшебного дня.

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