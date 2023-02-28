Какой знак скоро ждет любовь как в сказке: китайский гороскоп

Согласно китайской астрологии, для людей, рожденных в год Тигра, вскоре наступит счастливый и романтичный период. Их ждут невероятные перемены в личной жизни.

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По словам астрологов, изменения будут очень приятными и принесут много улыбок и радостных впечатлений. И хотя на пути не обойти некоторые трудности и проблемы, личная жизнь этого знака будет иметь "восходящую тенденцию".

Одиноким Тиграм советуют проводить больше времени в компании друзей. Именно друзья через общие контакты могут устроить многообещающее знакомство, которое скоро изменит жизнь Тигов. Поэтому следует открыться к новым знакомствам и впечатлениям и чаще выходить на вечеринки или различные мероприятия.

Найти любовь для Тигра – не сложная задача, поскольку этот знак обладает магнетической энергией. Он притягивает интеллектом, смелостью, уверенностью и харизмой.

Тиграм стоит обратить внимание на ближайшее окружение – есть шанс наконец-то заметить тайного поклонника, который давно и горячо в них влюблен. Тигры также привлекают своей практичностью, упорством, воспитанностью и скромностью.

Очень важно, чтобы Тигр лучше узнал человека, прежде чем с головой погружаться в новые отношения. Не следует быть слишком поверхностными и обращать внимание исключительно на внешность, в противном случае можно остаться с разбитым сердцем.

Любовная совместимость знаков зодиака учитывает главные черты характера каждого из них. Лучшим партнером для Тигра является Лошадь, Собака или Свинья, тогда как худшим – Бык, Змея, Коза или Обезьяна.

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