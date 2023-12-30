Какой дракон является покровителем 2024 года: какой цвет принесет удачу

Несмотря на то, что китайский год наступает по лунному календарю и никогда не совпадает с 1 января, традиционно мир приветствует нового хозяина года именно в эту новогоднюю ночь. И в 2024 мы будем встречать Зеленого Дракона.

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OBOZ.UA узнавал, что означает этот символ. А также почему дракон именно зелёный, которой стихии будет посвящен год и как привлечь к себе удачу, опираясь на китайскую традицию.

Смысл года Дракона

В кругу из 12 зодиакальных животных китайского календаря Дракон пятый. В Поднебесной его почитают как символ успеха, силы и здоровья, а также олицетворение мужской энергии Ян. В китайском зодиаке Дракон уникален тем, что является единственным мифическим существом.

В отличие от большинства мировых культур, которые рассматривают Дракона как олицетворение зла, в Китае он является символом императорской власти. Его ассоциируют со всей китайской нацией и связывают со стихией воды. Дракон – царь животных, а носить его символ на одежде имеют право только члены императорской семьи.

Считается, что люди, рожденные в год Дракона, харизматичны, умны, уверены в себе, сильны, счастливы и одарены от природы. Во всем, что они делают, они стремятся выкладываться по полной и соблюдать самые высокие стандарты.

Почему в 2024 году Дракон будет Зеленый

Полный цикл восточного гороскопа насчитывает не только 12 животных, но и пять стихий, через которые поочередно проходит каждый знак. Так 2023 год был годом Черного, то есть водяного Кролика, а 2024 год станет годом Зеленого Дракона и стихии дерева.

Согласно китайскому календарю, он начнется 10 февраля. Именно в этот день вступит в силу Дракон. И будет правителем года до 28 января 2025 года.

Дерево связывают с женской энергией Инь, ростом и прогрессом. Также его ассоциируют с огнем. Согласно китайской философии, стихия дерева рождает стихию огня. Так чтоот наступающего года ожидают креативности, инноваций и развития.

Цвета 2024 года

Основным цветом 2024 станет зеленый со всеми его оттенками. Также стоит добавить в свое жизненное пространство немного императорского желтого. Отдельным знакам, чтобы привлечь удачу, следует обратить внимание на следующие оттенки:

Крыса – томатный красный и салатный;

– томатный красный и салатный; Бык – светло-серый и темно-оливковый;

– светло-серый и темно-оливковый; Тигр – аквамариновый и бело-голубой;

– аквамариновый и бело-голубой; Кролик – яркий синий и травяной зеленый;

– яркий синий и травяной зеленый; Дракон – коралловый красный и золотистый желтый;

– коралловый красный и золотистый желтый; Змея – сиреневый и оливковый;

– сиреневый и оливковый; Конь – светло-зеленый и одуванчиковый желтый;

– светло-зеленый и одуванчиковый желтый; Коза – насыщенный фиолетовый и бирюзовый;

– насыщенный фиолетовый и бирюзовый; Обезьяна – бело-розовый и желто-зеленый;

– бело-розовый и желто-зеленый; Петух – соломенный желтый и небесный синий;

– соломенный желтый и небесный синий; Собака – светлый оранжевый и светлый персиковый;

– светлый оранжевый и светлый персиковый; Свинья – светлый лавандовый и фуксия.

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