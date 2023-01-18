Какой день будет самым романтичным для каждого знака в году: гороскоп

2023 обещает быть радостным и неожиданным в делах любви. Трудности и конфликты пойдут на убыль, а одинокие знаки зодиака могут наконец-то встретить свою половинку.

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Астрологи прогнозируют, что год будет особенно удачным в любви для Раков и Рыб. На Водолеев будет неблагоприятно влиять ретроградная Венера, а Девам захочется больше свободы.

Овен

Самый романтичный день: 2 марта 2023 года

Овны будут чувствовать себя энергично, уверенно и привлекательно. По словам астрологов, это объясняется тем, что Венера встретится с Юпитером.

2 марта – идеальный день, чтобы рискнуть и сделать первый шаг навстречу счастью. Любовь будет взаимной.

Телец

Идеальный романтический день: 20 марта 2023 года

20 марта у Тельцов будет высокая вероятность встретить кого-то, кто кардинально изменит их жизнь. Это произойдет, когда Венера соединится с северным узлом в вашем родном знаке.

Если вы находитесь в отношениях, иногда вы можете ощущать дисбаланс. В общем, это благоприятный период для романтических путешествий и открытий.

Близнецы

Самый романтичный день: 11 апреля 2023 года

Близнецов будут привлекать эксперименты. Вы почувствуете глубинный уровень единения со своим партнером. Благоприятное время запланировать пополнение в семье.

Рак

Самый романтичный день: 15 мая 2023 года

Ракам звезды советуют громко заявить миру о себе. Вы почувствуете тягу к романтике и приключениям.

Будьте открыты к переменам и не упустите любви, когда она вдруг постучатся в вашу дверь.

Лев

Самый романтичный день: 13 августа 2023 года

Август – самый удачный месяц года для Львов. В личной жизни будет царить уют и гармония.

Одинокие Львы встретят кого-то очень особенного. Отбросьте сомнения – вы достойны безумной любви.

Дева

Самый романтичный день: 31 октября 2023 года

Девам повезет в октябре. Вам захочется ярких эмоций, новых впечатлений и неожиданных экспериментов.

Девы захотят почувствовать страсть и свободу.

Весы

Самый романтичный день: 15 ноября 2023 года

Осенью Весам захочется чего-нибудь нового. Это может быть поездка с любимым в далекую страну, прокладывание нового туристического маршрута или поход в горы.

Ваша непредсказуемость точно понравится партнеру.

Скорпион

Самый романтичный день: 21 ноября 2023 года

Скорпионы будут слишком много думать о любви. Их страсть сыграет с новой силой.

Звезды советуют быть смелыми и не отказывать себе в удовольствии. Партнер поддержит ваши опыты.

Стрелец

Самый романтичный день: 29 апреля 2023 года

Весна – период обновления для Стрельцов. В апреле эмоции заиграют с особой силой.

Личная жизнь начнет налаживаться. Есть все шансы вступить в чувственные и многообещающие отношения.

Козерог

Самый романтичный день : 15 мая 2023 года

Козероги ощутят полный спектр любви. Партнер будет от вас в восторге. Вы будете в центре внимания.

Будьте честны, смелы и открыты. Благодаря интеллекту вы найдете интересных собеседников. Если вы в поисках любви – прекрасное время, чтобы решиться на новый роман.

Водолей

Самый романтичный день: 1 августа 2023 года

Ретроградная Венера в период с 22 июля по 3 сентября будет особенно тяжелой для Водолеев.

Однако в августе ситуация наладится. Конец лета будет временем, полным гармонии, романтики и ярких чувств.

Рыбы

Самый романтичный день: 15 февраля 2023 года

Венера соединяется с Нептуном в знаке Рыбы.

Этот романтический аспект объединит кокетливую, мечтательную энергию обеих планет, выдвигая романтику на первый план.

Говорите со своим партнером искренне и честно. Если боитесь признаться кому-то в любви – зря. Высокая вероятность, что ваши чувства взаимны.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что следует ждать каждого знака зодиака до конца января.

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