Каким знакам зодиака придется установить границы в отношениях: гороскоп на 6 октября

В этот день Весы, Козерог и Водолей увидят своих партнеров с другой стороны, и это заставит их переоценить романтические отношения. Следует обратить внимание на потребности и ценности, чтобы двигаться вперед вместе.

Астрологи составили гороскоп на 6 октября, который поможет во всем разобраться. Откровенно поговорите с любимым человеком о проблемах в отношениях.

Весы

Вы чувствуете, что нужно установить границы между партнером, но не знаете как правильно это сделать, чтобы не обидеть его. Честно и откровенно поговорите, но следите за своими высказываниями, чтобы не задеть чувства любимого человека. Расскажите о своем личном пространстве, которое вам нужно для отдыха и развития.

Видео дня

Объясните, что партнеру не стоит беспокоиться, что это начало разрыва отношений, это лишь небольшое изменение в вашей жизни, которое поможет спланировать счастливое будущее.

Козерог

В вашей жизни есть вещи, которые вы не хотите ни с кем делить и обсуждать. Это касается вашего хобби. Козерогу нравится иметь свое любимое занятие, о котором никто не знает. Вам нужно спокойно рассказать об этом своему партнеру и заверить его, что с отношениями все хорошо, просто вам нужно больше свободного времени.

Установите границы сейчас, чтобы потом не было поздно.

Водолей

Вам нужно личное пространство, где вы сможете быть наедине с мыслями. Возможно, вы были уверены, что партнер это понимает, но на самом деле это не так. Вы наполняете отношения гармонией и яркими эмоциями, но вам тоже нужно восстанавливаться и набираться силы.

Напомните партнеру о своих потребностях и желаниях, чтобы это не привело к спорам и конфликтам.

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