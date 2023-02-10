Каким знакам повезет в любви на День Валентина: подробный гороскоп

В День святого Валентина планета любви Венера будет находиться в Рыбах. Это предвещает особенно удачный праздник четырем знакам зодиака. Они будут склонны к отношениям и чувственному общению.

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Астрологи рассказали, для кого День Валентина станет настоящим праздником любви. Им звезды прочат страсть, романтику и удачу в отношениях.

Телец

Атмосфера Дня святого Валентина будет очень романтичной для Тельца. Ожидайте хороших идей по поводу празднования от своего партнера. Вас могут засыпать отличными подарками, которых вы даже не ожидали. Причем от вас ничего не будут ждать взамен. Продемонстрируйте любимому человеку всю глубину своих чувств. Посвятите ему как можно больше времени. Дайте почувствовать собственную заботливость и великодушие.

Весы

Ваш партнер позаботится о том, чтобы у вас был полный романтики и чувственности день. Все впечатления, которые вы переживете вместе, укрепят вашу пару. Не стесняйтесь показывать свои чувства и проявлять взаимность. Но постарайтесь, чтобы день Валентина стал для вас особенным, выделялся из привычной рутины. Организуйте совместное путешествие. Возможно, даже возьмите отпуск. Одиноким Весам звезды предвещают интересную встречу. Причем на рабочем месте.

Стрелец

Весь день 14 февраля будет полон вас маленькими романтическими эпизодами, которые поддержат в вас огонь страсти и любви. Женщинам, рожденным под знаком Стрельца, стоит ожидать необычного подарка, который выходит за рамки традиционного "валентиновского" набора – цветы, шампанское, конфеты, игрушки, белье, украшения. Если же у вас нет пары, но при этом влюблены в кого-то, именно в День Валентина для вас будет удачная возможность открыть свое сердце. Проявите смелость, она должна привести к успеху.

Козерог

Весь год вы держали чувства в себе – такой уж вы человек. Для вас в праздник влюбленных наступает хороший момент отпустить их на свободу. Говорите со своей половинкой о любви и преданности, приложите усилия, чтобы наполнить день приятными событиями, которые станут вашими общими воспоминаниями. Если же у вас нет пары, то устройте 14 февраля день любви к себе. Поймите свои чувства, сформируйте свое мнение об ожиданиях в отношениях. В конце концов пригласите на свидание того, кто вам очень нравится – ваше сердце вас не обманывает.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о гороскопе идеальных пар на День Валентина.

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