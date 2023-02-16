Каким знакам повезет, а кому – препятствия: гороскоп для всех знаков на февраль-2023

Февраль, который начинается с полнолуния, с точки зрения астрологии будет насыщенным месяцем. Но повезет в этом месяце не всем знакам зодиака. Некоторым придется остановиться и успокоить свой разум.

Видео дня

Астрологи составили подробный прогноз на февраль 2023 года для всех знаков зодиака. Вот их советы.

Овен

В финансовом плане вы, наконец, получите прибыль от давних инвестиций или проектов. А вот со здоровьем могут возникнуть некоторые проблемы – не пропускайте тревожных сигналов. Уделяйте больше внимания своему романтическому партнеру и откровенно рассказывайте о своих чувствах. Вам рекомендуется избегать ненужных издержек. Позаботьтесь о своем душевном покое.

Телец

Не идите на ненужный риск, если вы хотите добиться успеха в работе. Выбирайте проверенные рабочие схемы. Впрочем, продвижение по карьерной лестнице в этом месяце может принести вам некомфортную должность. Ваша романтическая жизнь будет немного напряженной, потому что вашему партнеру может не понравиться то, насколько откровенно вы говорите о деликатных темах. Также ожидайте разлада в семье из-за душевного стресса или нежелательного переезда. Ищите ощущение покоя и энтузиазма внутри себя.

Близнецы

В этом месяце для успеха вам понадобятся навыки быстрого принятия решений. У вас будет немало карьерных шансов в феврале, но финансовые перспективы будут открывать незначительные. Владельцам бизнеса звезды предвещают удачные сделки. Вам нужно найти баланс между личной и профессиональной жизнью, потому что и то, и другое потребует от вас много времени и внимания. Ожидайте увеличения издержек. Полагайтесь в феврале на свой интеллект.

Рак

Вы можете укрепить свой престиж и позицию в обществе. Ваша семья вас во всем поддержит, в особенности ваш партнер. Вы можете расслабиться, потому что вы будете удовлетворены своими личными и профессиональными обстоятельствами. На работе просите у начальства прибавку, повышение или более комфортный график – сейчас для этого удачное время. Позаботьтесь о своем теле – занимайтесь спортом и правильно питайтесь. В образовании отдавайте предпочтение навыкам, которые пригодятся вам в работе.

Лев

В феврале вам желательно избегать конфликтов, поэтому для вас подойдут успокаивающие активности – йога, медитация и т.д. Также не торопитесь делать рискованные вложения денег. Работу менять не спешите, именно сейчас на старом месте у вас есть шанс многому научиться. Наслаждайтесь домашним комфортом, а за советом по любым вопросам обращайтесь к близким.

Дева

Вы ощущаете застой в карьере. Чтобы выбраться из него, разработайте для себя хорошо продуманную стратегию, которая быстро продвинет вас вперед по карьерной лестнице. Обращайте больше внимания на общение с близкими и любимыми – следите за словами и интонациями, чтобы не спровоцировать конфликт. Именно сейчас высока вероятность, что ссора разрушит ваши отношения. Смело планируйте новые проекты.

Весы

Несмотря на то, что на рабочем месте дела обстоят успешно, вы можете почувствовать, что никуда не продвигаетесь. Измените подход – помогите другим в продвижении и это может обернуться помощью с их стороны в будущем. В отношениях не бойтесь преподносить приятные сюрпризы, это пойдет на пользу вашей связи. Если вы давно хотели положить начало собственному бизнесу или стартапу, сейчас для этого хорошее время.

Скорпион

В этом месяце вас ждут серьезные расходы. И финансовые, и эмоциональные – вы будете испытывать гнев и другие негативные эмоции. Найдите корень проблемы, чтобы она не повторилась в будущем. Сосредоточьтесь на поставленных задачах и строго соблюдайте сроки. Следите за тем, чтобы ваше окружение на работе чувствовало себя счастливым. Старайтесь не волноваться, если ваш партнер вынужден будет покинуть вас из-за командировок. Ищите положительные эмоции.

Стрелец

Ваши мысли будут полны волнений из-за проблем дома и на работе. Но полагайтесь на свои знания и опыт. Вы можете получить более высокую и ответственную должность. Заботьтесь о чувствах своего партнера, успокаивайте его, если он переживает. Будьте откровенны и всегда старайтесь разрешить ваши споры. Тщательно заботьтесь о своем здоровье.

Козерог

Несмотря на то, что на работе у вас будут определенные проблемы, успеха вы все же добьетесь. Но будьте внимательны к своим финансам. Подумайте о том, как увеличить доход или начать побочный бизнес, если вы недовольны своим текущим положением. Сохраняйте хладнокровие – гнев может разрушить все, над чем вы так долго работали. Ищите поддержки у своего партнера, вы ее точно получите.

Водолей

Вероятно, в этом месяце ваши расходы превысят ваши доходы. Работы при этом станет только больше. Но не переживайте, даже со сложными задачами вы успешно справитесь. Все благодаря своему умению ориентироваться в ситуации, опыте и усилиям. Но на близких слишком не полагайтесь – сейчас они больше заняты собой. Душевное спокойствие ищите в медитациях.

Рыбы

Вы наконец-то увидите в полной мере степень уважения к вам. Будьте готовы принять перемены и даже наслаждаться ими. Если у вас нет всех необходимых ресурсов и вы не уверены в своей способности возглавить новый проект на работе, не беритесь за него. Сосредоточьтесь на том, чтобы распространять вокруг себя положительные эмоции. Но в центре внимания все равно держите чувства партнера. Если вы почувствуете стресс, управляйте им с помощью медитаций.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что гороскоп Таро на февраль 2023 года для всех знаков обещает мощный период.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.