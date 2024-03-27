Каким знакам не стоит открывать бизнес: мнение астрологов

Собственное дело – это всегда риск, и не каждый решится на довольно импульсивное решение. Упорство, последовательность и смелость – основные качества успешных бизнесменов, однако не последнюю роль имеет и игра случая – удача.

Не все знаки зодиака подвержены таким рискам. Многие больше всего ценят стабильность, поэтому ежедневная рутина с 9 до 18 в офисе для них достаточно комфортна. Астрологи рассказали, каким знакам не стоит открывать бизнес.

Рыбы

Рыбы – знак зодиака, который меньше всего подходит для бизнеса и накопления богатства. Это мечтательные, чувственные и интуитивные личности, которые при принятии решений чаще руководствуются чувствами, а не логикой. Рыбы склонны смотреть на мир сквозь розовые очки, так что с выбором деловых партнеров и сотрудников также могут возникнуть проблемы.

Рыбы не любят споров и не умеют отстаивать свою точку зрения. Они часто витают в облаках и ищут вдохновения в творчестве. Бизнес для них – слишком жестокая и непредсказуемая сфера. Деловой мир напоминает Рыбам поле боя, где нужна сила, мужество и выдержка в дополнение к знаниям и таланту. Рыбы слишком доверчивы и редко готовы выражать свою точку зрения.

Стрелец

Стрельцы известны своим безрассудством и авантюризмом. С их стремлением к независимости, казалось бы, у них есть все шансы быть успешными бизнесменами. Но есть нюанс – Стрельцы слишком импульсивны и редко доводят начатое дело до конца. Им всегда нужны яркие эмоции и смена декораций.

Желать и действовать для Стрельцов – две разные вещи. Эти люди слишком поспешны, импульсивны, эмоциональны и иногда небрежны. А в мире бизнеса никогда не бывает легко: чем больше вы неосторожны, тем больше возможностей у ваших соперников использовать вас, применить нечестную тактику. Поэтому лучший способ накопления богатства для Стрельцов – просто наслаждаться беззаботной жизнью и искать работу, которая больше соответствует авантюрной натуре и вызывает меньше головной боли.

Рак

Собственный бизнес – дело очень напряженное. Рак, имея неограниченную власть, может начать угнетать других, или сам имеет все шансы оказаться под гнетом делового партнера. Основная проблема – в неумении разбираться в людях. Иногда Раки доверяют тем, кто совсем недостоин доверия.

Раки не могут оставаться спокойными перед трудностями. Все их решения в ситуации форс-мажора – хаотичны и нелогичны. Раки могут добиться успеха в бизнесе, усердно обучаясь, упорно работая и демонстрируя решительность.

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