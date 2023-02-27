Каким будет начало весны-2023 в зависимости от даты рождения: нумерологический прогноз

Нумерология утверждает, что судьба человека зависит от даты его рождения. На ее основе составляются прогнозы и уже готовое предсказание на первую неделю весны.

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Найдите в списке день своего рождения, независимо от месяца, и узнайте, что приготовила для вас судьба. И предостережение, как не попасть в беду.

Число 1: (Люди, родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца)

Это будет неделя, которая принесет вам немало пользы – вам вернут давно забытые долги. Но не спешите тратить эти деньги, ведь уже в скором времени вас могут ждать неожиданные расходы. Обратите внимание на свое здоровье. Из-за стресса у вас может ухудшиться самочувствие. Чтобы избежать этого, проводите время с семьей, по возможности устройте небольшое совместное путешествие.

Число 2: (Люди, родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа любого месяца)

Вас ждут хорошие новости, связанные с работой. Ваши коллеги вас полностью поддержат – рассчитывайте на плодотворное сотрудничество. Сосредоточьтесь на своих задачах, контролируйте свои действия и мысли. Для этого используйте такие инструменты, как медитация или йога. И удача придет к вам. А вот дети могут огорчить поведением или неуспехами – постарайтесь сохранять спокойствие и не быть слишком строгими. На этой неделе залог решения любой проблемы для вас – это трезвый ум.

Число 3: (Люди, родившиеся 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца)

Вам открываются хорошие карьерные перспективы – отправляйте резюме в компанию своей мечты, ищите новые источники прибыли. Если почувствуете напряжение по любому поводу, просто сохраняйте терпение и постепенно все наладится. Все, что вы вложили в самосовершенствование и улучшение здоровья, даст свои плоды – вы будете чувствовать себя лучше других и будете устойчивее. Продолжайте работать над собой. Не спешите инвестировать деньги, даже если предложение на первый взгляд кажется привлекательным – изучите все досконально. Любой шаг в сфере финансов может сейчас оказаться для вас неудачным, так что будьте осторожны.

Число 4: (Люди, родившиеся 4, 13, 22 и 31 числа любого месяца)

Если вы предприниматель, эта неделя станет хорошей возможностью для вас расширить свое дело, проявить креативный подход – это принесет вам успех, прогресс и прибыль. Тем, кто мечтает о хорошем образовании, самое время сделать решающие шаги в этом направлении. Подыщите себе хорошее учебное заведение, начните собирать нужные документы. По всей вероятности, ваша семья захочет вмешаться в ваши дела и это давление начнет вас раздражать и огорчать. На конфликт не идите, но держитесь выбранной линии поведения.

Число 5: (Люди, родившиеся 5, 14 и 23 числа любого месяца)

Начало этой недели сложно будет назвать благоприятным для вас, особенно с точки зрения здоровья. Ближе к выходным это пройдет. Но постарайтесь себя поберечь. Если вы давно хотели продать какие-нибудь ненужные вещи, на этой неделе вы можете рассчитывать на удачные сделки. Но не слишком хвастайтесь договоренностями, пока они не закрыты – это может все испортить. Семейные отношения могут складываться у вас достаточно напряженно. На работе будьте вежливы с коллегами. Неожиданно это может привести к началу романа с тем, кто вам давно нравится. Но не форсируйте события.

Число 6: (Люди, родившиеся 6, 15 и 24 числа любого месяца)

Прислушайтесь к советам мудрых и авторитетных людей – это может не только помочь решить ваши текущие проблемы, но и изменить жизнь к лучшему в целом. Но вы можете ощутить внутреннее сопротивление этим советам и попытаться решить все самостоятельно. В таком случае постарайтесь проявить максимальную рассудительность. Для обучения неделя будет хорошей – успехи заметите не только вы, окружающие тоже будут поражены. Это вдохновит вас на дальнейшую работу. Не упускайте этого импульса.

Число 7 (Люди, родившиеся 7, 16 и 25 числа любого месяца)

Работайте и прилагайте усилия – вашу работу на этой неделе высоко оценит начальство. Однако даже услышав похвалу, не позволяйте себе почивать на лаврах. Продолжайте работать так же настойчиво и усердно. То же самое касается и обучения. Конец недели будет для вас достаточно удачным. Вы можете рассчитывать на ряд положительных изменений в жизни. Не забывайте открываться другим людям и взаимодействовать с ними.

Число 8: (Люди, родившиеся 8, 17 и 26 числа любого месяца)

Не слушайте советов по финансам – это почти неизбежно приведет к потерям. Особо избегайте инвестиций, а также вложений в партнерские предприятия и различные финансовые схемы. Вместо этого посвятите как можно больше времени детям и семье. Именно они подарят вам больше всего радости и так вы станете ближе друг к другу. Не отказывайте в общении и старшим родственникам, но не навязывайте им свое видение.

Число 9: (Люди, родившиеся 9, 18 и 27 числа любого месяца)

На этой неделе вы можете ощутить достаточно сильный стресс. В такой ситуации лучше посоветуйтесь с кем-нибудь авторитетным. А вот в отношениях вас ждет подъем – ваш партнер почувствует и начнет проявлять к вам более глубокую любовь. Занимайтесь своим здоровьем. Любые усилия в этом направлении в ближайшие дни принесут вам немалую пользу. Если вы ищете работу, проявите дополнительную настойчивость и она должна окупиться интересным предложением, еще и с хорошей зарплатой.

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