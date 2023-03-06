Каких знаков ожидает период обновления: гороскоп Таро на неделю

Период с 6 по 11 марта предвещает начало нового сезона и астрологического нового года. Это время обновления и возрождения, поэтому знаки зодиака ощутят личностную трансформацию.

Видео дня

Март – благоприятный месяц, чтобы по-настоящему определить свои стремления и надежды на 2023 год. По словам астрологов, Овны наконец-то смогут реализовать то, о чем давно мечтали, а Львам следует взять отдых и расслабиться после напряженного труда.

Овен

Карта Таро: Паж Мечей

Паж мечей даст вам полное, безудержное разрешение достигать своих мечтаний, целей и идеалов. Отбросьте все страхи. Перестаньте откладывать или сомневаться в себе. Вы сможете реализовать то, о чем больше мечтаете. На этой неделе составьте план, чтобы начать самые большие и самые смелые цели и достичь их до июня.

Телец

Карта Таро: Рыцарь мечей

Может потребоваться немало времени, чтобы побудить вас к активным действиям. Однако рыцарь мечей несет энергию перемен, заставляя идти вперед, навстречу желанному и неизвестному. Не позволяйте другим управлять вашими целями. Достаточно ждать и видеть, как другие преуспевают. Поставьте себя на первый план.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов: Дурак

По словам специалистов, дурак является первой картой Таро и покровителем новых начинаний, так что эта весна будет сигналом абсолютного обновления в личной жизни и в карьерном плане.

Одно большое изменение приведет к другим. Фокус состоит в том, чтобы делать то, что вам подходит, что вызывает восторг и удовольствие.

Рак

Карта Таро: Паж Жезлов

Вы хотите экспериментировать, развлекаться, пробовать что-то новое, расширять свой круг знакомств или сферу деятельности и увлечений. Устав от старых привычек, вы стремитесь к приключениям и путешествиям. Март станет началом сезона перемен, так что воплощайте в жизнь новые идеи.

Лев

Карта Таро: Четверка мечей

Львам следует задуматься об отдыхе и расслабиться. Вы чувствуете усталость и выгорание, что плохо влияет на вашу производительность.

Четверка мечей просит вас сделать март расслабленным и медленным. Перенастройте часы. Будьте добры к своему разуму и телу. Уделите внимание здоровью.

Дева

Карта Таро: Шестерка монет

Вы хотите начать делать что-то благотворительное, щедрое и милосердное. Вы действительно можете улучшить жизнь других, поскольку вы практичны, прямолинейны и чрезвычайно умны.

Осмотритесь и найдите хорошие причины или проекты, к которым вы можете приобщиться в социальном плане. Возможно, следует заняться волонтерством.

Весы

Карта Таро: Тройка Жезлов

Вы хотите жить немного раскрепощеннее и плыть по течению. Вы устали от постоянных нервных потрясений, срывов, переездов. Просто позвольте происходящим событиям. Вы не можете контролировать все в жизни.

Тройка жезлов говорит, что вы должны быть свободными и легкими в этом месяце. Звезды обещают вознаграждение.

Скорпион

Карта Таро: Четверка кубков

Вы хотите наконец-то почувствовать радость жизни. Ежедневные радости вы воспринимали как должное, не замечая красоты и гармонии вокруг. Неделя обещает принести последовательность и надежность. Вы будете удовлетворены поддержкой окружающих.

Стрелец

Карта Таро: Двойка монет

Будьте собой. Будьте безумными, безрассудными, энергичными и жизнерадостными. Вы можете получить все.

Двойка монет – это побуждение жить широко, говорить всему "да" и брать на себя столько, сколько вы можете вынести.

Козерог

Карта Таро для Козерога: Десятка мечей

Новое начало действительно является этапом сказать "нет" определенным вещам и людям.

Возвращайте свою силу, прислушивайтесь к своим желаниям. Десятка мечей – это сигнал переосмыслить, кому и почему вы доверяете свое время и энергию.

Водолей

Карта Таро для Водолея: Колесо Фортуны

Вы готовы к переменам, новым пейзажам, свежим идеям, другим людям, трансформации и прогрессу. Колесо Фортуны принесет вам все это и многое другое. Ожидайте очень увлекательную и вдохновляющую весну. Главное, что вы можете сделать, это активировать одно большое изменение самостоятельно.

Подтолкните это колесо удачи в правильном направлении, к чему-то, чего вы действительно хотите.

Рыбы

Карта Таро для Рыб: Императрица

Весна будет посвящена любви. Вы сможете разделить особые моменты со своей второй половинкой, влюбиться в кого-нибудь, создать или увеличить собственную семью, воссоединиться с давно утраченной семьей или даже приобрести нового домашнего питомца.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что март принесет изменения, которые, по словам астрологов, происходят примерно раз в поколение. Это связано с тем, что Плутон переходит в знак Водолея впервые за 200 лет.