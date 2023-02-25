Какие знаки зодиака ждут серьезные испытания: удача будет не на их стороне

С наступлением астрологического сезона Рыб, когда Венера переходит в знак Овна, а Сатурн остается в Водолее, кажется, что удача покинула представителей трех знаков зодиака. Им придется проявить стойкость, чтобы пройти через предстоящие испытания.

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Астрологи убеждают, если не отчаиваться и не спешить, вы пройдете темную полосу и справитесь со всем. Но подготовиться к неприятностям все же стоит. Вот какие знаки в ближайшее время столкнутся с проблемами.

Овен

Чтобы не усугубить свое шаткое положение, астрологи советуют Овнам притормозить и успокоиться. Возьмите свой темперамент под контроль и лучше отдохните и восстановите силы. Именно сейчас у вас может возникнуть соблазн вложиться во множество проектов, но это может еще больше истощить вас и привести к провалу. Постарайтесь быть рассудительными, делать обдуманный выбор и беречь силы на будущее. Так вам хватит внутреннего ресурса на то, чтобы добиться успеха в действительно важных для вас проектах. Проявив умеренность, вы избежите стрессовых ситуаций и сможете справиться со своими проблемами. Не забывайте заботиться о себе и о своем физическом и эмоциональном благополучии.

Лев

Вас могут захлестнуть эмоции. Даже мелочь может сейчас привести к внутреннему взрыву и целому ряду импульсивных решений, способных сильно вам повредить. Соберите всю свою мудрость и отступите на несколько шагов, если почувствуете, что закипаете. Это поможет минимизировать негативные последствия. Личные и рабочие отношения могут начать идти не так, как вам хотелось бы. Задумайтесь, возможно это так влияет на ваше подавленное состояние. Дайте себе время прийти в себя и найти равновесие. Однако оставайтесь верны своим ценностям и своим стремлениям. Скоро кризис завершится и дела пойдут своим обычным ходом.

Козерог

Вы можете почувствовать потерю мотивации, приступы лености, уныния и апатии. Так на вас влияет астрологическая погода. Не пытайтесь силой вывести себя из этого состояния. Выдохните, отойдите на несколько шагов и посмотрите на ситуацию со стороны. Чтобы сделать правильный выбор в своей жизни, не позволяйте слухам или непроверенной информации влиять на вас. Это может нанести большой урон. Если вам станет плохо – физически или эмоционально – обратитесь к своим родным и близким. Время с ними, медитация, умеренная активность расслабят и поднимут настроение. Возможно, вам придется отпустить из своей жизни что-то, что для вас важно. Отнеситесь к этому философски. Сосредоточьтесь на своих долгосрочных целях, несмотря на препятствия, которые могут встретиться на вашем пути.

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