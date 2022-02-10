Какие знаки зодиака ждет сказочный успех, а кого – беды: гороскоп на 2022 год

К успеху в жизни стремятся многие, но на пути могут возникать препятствия. Трудности помогают понять, в каком направлении лучше двигаться, чтобы получить желаемых результатов.

Астрологи издания Сapricho составили гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год. Узнайте, кого ждет сказочный успех, а кого - беды.

Овен

У старательных Овнов будет благоприятный год. Уроженцы знака могут получить повышение на работе, что повлечет за собой увеличение доходов. В любви будет царить гармония.

Телец

У представителей этого знака 2022 год будет неплохим. Им следует следить за здоровьем и больше отдыхать, чтобы избежать неприятностей.

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Близнецы

Удача принесет коммуникабельным Близнецам много возможностей для профессионального роста. Кроме того, их ждет увлекательное путешествие.

Рак

Эмоциональных Раков в 2022 году ожидает много проблем. Отношения с любимым человеком и друзьями могут испортиться. Тем, кто состоит в браке, грозит развод.

Лев

У людей этого знака возникнут сложности, касающиеся семьи и работы. Им придется подумать о том, хорошо ли они распределяют свое время, и что для них по-настоящему ценно.

Дева

В этом году у рожденных под этим знаком может возникнуть много проблем, особенно связанных с отношениями. Как в любви, так и с коллегами, друзьями, соседями.

Весы

В 2022 году у чутких Весов будет несколько неприятностей, которые могут все испортить. Им нужно набраться терпения и не совершать импульсивных действий.

Скорпион

В целом это будет хороший год для страстных Скорпионов. Саморазвитие и изучение нового хорошо повлияют на их будущее и принесут прибыль.

Стрелец

Уроженцы этого знака станут главными счастливчиками 2022 года – это будет сказочное время. Стрельцов ожидает переезд, счастье в любви и увлекательное путешествие.

Козерог

2022 год - это год исполнения желаний трудолюбивых Козерогов. Особенно, если их мечты связаны с учебой, работой и путешествиями.

Водолей

Уроженцам этого знака придется много трудиться в 2022 году – их ждет карьерный рост и новые вызовы. Водолеи смогут спокойно вздохнуть только во второй половине годе, дела наладятся.

Рыбы

Этот год принесет загадочным Рыбам много удачи и возможностей. Все, что они достигнут в 2022 году, будет приносить им пользу еще долгое время.

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