Какие знаки зодиака станут главными везунчиками 2022 года, а какие - неудачниками: гороскоп

Год Черного Тигра станет для одних ярким, творческим и энергичным, а другим принесет разочарования и испытания. Несмотря на это, всем следует быть оптимистичными и уверенными в себе, чтобы легче справиться с трудными задачами.

Астрологи издания Forlitoday составили гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака. Узнайте, кто станет везунчиком, а кто - неудачником.

Овен

Первая половина года будет немного тяжелой для старательных Овнов, они будут настоящими неудачниками, но дела наладятся уже летом. Для работы и развития благоприятным периодом будет весна, а путешествия лучше планировать на осень.

Телец

Первая половина года сложится неплохо. Тельцы задумаются о семье и захотят жить вместе с половинкой или заключить брак. Май, июнь и июль будут очень продуктивными на работе.

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Близнецы

У разговорчивых Близнецов произойдут очень важные события, которые повлияют на любовные отношения. В период между сентябрем и октябрем их ждет хорошее вознаграждение за работу. Они смогут достичь лучших результатов.

Рак

Год Черного Тигра даст эмоциональным Ракам некоторые шансы проявиться. В период с апреля по июнь они захотят попробовать что-то новое и узнать себя с другой стороны. Июль будет одним из самых счастливых месяцев.

Лев

Для целеустремленных Львов май, июнь и июль будут важными месяцами. В августе в любовных делах их ожидают перемены. Летом они получат повышение на работе либо увеличение дохода.

Дева

Прагматичных Дев ждет много любви в начале 2022 года. Март будет удачным месяцем для работы. У них будет много вознаграждений за их старательность и упорство.

Весы

У спокойных Весов весной будет романтическое приключение, все может перерасти в брак. Также в марте и апреле у них будут предложения, которые положительно повлияют на их карьерный рост.

Скорпион

Для страстных Скорпионов 2022 год подготовил много событий. В июне возможны некоторые недоразумения в отношениях, Скорпионов будут преследовать неудачи, поэтому следует набраться терпения.

Стрелец

Май, июнь и июль, как для работы, так и для любви, будут очень важными месяцами для людей этого знака. Удача поможет им решить все вопросы, которые их тревожат.

Козерог

Март будет очень важным месяцем для отношений. Первые четыре месяца года подарят столько любви, что они не смогут ни о чем другом думать.

Водолей

Март и апрель будут месяцами большой силы для новых начинаний. Вся первая половина года будет очень благоприятной для работы и встреч. Июнь и июль будут лучшими месяцами для сделок.

Рыбы

В апреле одинокие Рыбы имеют большую вероятность встретить своего человека. Вторая половина года будет благоприятная для личностного роста.

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