Какие знаки зодиака самые верные, а кто легко пойдет на измену: гороскоп

Верность в отношениях могут сохранять не все. Есть люди, которые отличаются особой импульсивностью и всегда ищут "приключений".

Астрологи издания Terra составили любовный гороскоп. Узнайте, кто легко пойдет на измену, а кто будет преданным своей второй половинке.

Овен

Людям этого знака очень быстро становится скучно в отношениях, поэтому они могут изменять. Овны любят внимание, флирт и новые эмоции.

Телец

Уроженцем данного знака требуется некоторое время, прежде чем довериться избраннику, поэтому они верны и ценят прочные и длительные отношения. Тельцы не любят перемен.

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Близнецы

Веселые Близнецы ценят свободу и независимость, они стараются решать все проблемы путем диалога. Но если что-то идет в отношениях не так, могут пойти на измену.

Рак

Чувствительные Раки очень дорожат доверием и верностью в отношениях. Они готовы на все ради любимого человека.

Лев

Уроженцы этого знака любят показывать свои чувства. Но если они не получают должного внимания, могут закрутить роман на стороне.

Дева

Представители этого знака требуют от своей второй половинки верности и сами преданны в отношениях. Девы всегда взвешивают последствия любого поступка.

Весы

Рожденные под этим знаком предпочитают держаться подальше от длительных отношений. Им важно личное пространство, но если они вступают в брак – будут верны.

Скорпион

Страстные Скорпионы обычно проявляют привязанность в союзе. Они верны, но только до тех пор, когда видят взаимность партнера.

Стрелец

Чуткие Стрельцы ценят в своей жизни стабильные отношения, однако, когда дело доходит до брака, они ставят на первое место собственную свободу. Поэтому предпочитают побыть в одиночестве, чтобы уделять внимание только себе. Но они не пойдут на измену.

Козерог

Рассудительным Козерогам нужно время, чтобы принять решение вступить в длительные отношения. Уроженцы знака очень верны.

Водолей

Верные Водолеи вкладывают в отношения всю страсть и энергию, но они стараются сохранить и свою свободу.

Рыбы

Уроженцы этого знака на первое место в жизни ставят именно любовные отношения. Однако, если им кажется, что партнер не проявляет должного внимания, могут изменить.

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