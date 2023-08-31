Какие знаки зодиака самые умные: топ-5

Астрологи составили рейтинг самых умных знаков, которые обожают учиться и узнавать что-то новое. Эти люди всесторонне эрудированы и обычно много времени проводят за книгами. Им необходимы новые идеи для воплощения важных планов, поэтому они никогда не прекращают поиски информации.

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По словам астрологов, это весьма условный рейтинг, его не стоит воспринимать слишком буквально. В список попали практические, рациональные и упорные знаки зодиака, всегда ставящие перед собой новые цели и делающие все возможное, чтобы их достичь.

5. Козерог

Козероги всегда найдут выход в сложных ситуациях. "Стратегический разум Козерогов и способность к решению сложных проблем делают их "ботанами" более высокого уровня", – отметила Бетти Эндрюс, лайф-коуч, астролог и экстрасенс в Fresh Start Registry.

Это сообразительные, практичные и настойчивые люди, всегда вовремя выполняющие поставленные задачи. Они настоящие трудоголики и любят, чтобы в делах был порядок.

4. Весы

Весам для счастья нужна стабильность и гармония. "Этот знак любит соблюдать правила", – рассказала Стена Гарбис, астролог из Psychic Stina.

В школе Весы обычно являются любимцами учителей. Они настойчивы, старательны, трудолюбивы и предприимчивы. Им не нужно прилагать усилия для усвоения новых знаний – Весы просто обожают учиться. Как знак, которым управляет Венера, планета любви и красоты, неудивительно, что они ценят все формы искусства.

3. Водолей

Мятежные Водолеи делают все по-своему. Они всегда готовы принимать новые вызовы.

"Водолели любят исследовать новые технологии, языки программирования и футуристические концепции", – отметила Эндрюс. Они невероятно подкованы в технике и всегда ищут инновационные способы решения. Водолеи любят обсудить последние достижения в области науки и ставить экспериментальные опыты.

2. Дева

Девы – перфекционистки, а это движущий фактор, способствующий их всестороннему развитию. Любовь к порядку и внимание к деталям делает их идеальными учеными.

Девы невероятно умны. Они могут долго говорить о любимых темах, и их будет сложно заставить прекратить разговор. Однако эти земные знаки гордятся своей эрудицией, поэтому не удивляйтесь, если их книжные полки приведены в порядок по алфавиту или если они смогут сложить кубик Рубикса быстрее других.

1. Близнецы

Близнецы любят учиться и узнавать что-то новое. С детства представители этого знака мудры не по годам. Именно это, а также их способность всегда поддерживать разговор, делает их умнейшим знаком зодиака.

Близнецы могут настолько погрузиться в науку, что иногда теряют связь с окружающим миром. Врожденное любопытство побуждает их исследовать ряд тем, и они никогда не упустят возможность поговорить о том, что знают.

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