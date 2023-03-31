Какие знаки зодиака никогда не станут хорошими парами: совершенно не совместимы

Любовь – большая загадка. Как она появляется и почему к одним людям влечение возникает моментально, а другие, как ни стараются, не вызывают никаких эмоций, не знает никто. Однако астрологи приоткрыли занавес таинственности над этой сферой.

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По характеристикам знаков они сложили пары, которые точно не подойдут друг другу. Это может быть из-за разницы в врожденном темпераменте или противоположных черт характера. Узнайте, какого знака следует избегать именно вам

Овен – Козерог

Овны смелые, аж на грани дерзости. Они не спрашивают разрешения, чтобы что-то сделать или проявить себя. Когда представителей знака пытаются сдержать, это может вызвать яростное сопротивление. Следовательно, Овнам нужен более спокойный и гибкий партнер. Козерог – это точно не тот вариант. В такой паре оба станут бороться за контроль над отношениями. Равнозначная амбициозность и упрямство вызовет только разногласия и ссоры.

Телец – Весы

Тельцы от природы очень уверены в своих навыках и способностях и не чувствуют необходимости доказывать это другим людям. Они двигаются медленно и обдуманно, чтобы с первого раза сделать все правильно. Представители знака – очень верные и надежные партнеры, поэтому ценят эти качества и в других людях. Им нужен кто-нибудь, кто может легко относиться ко всему и разделять маленькие моменты жизни. Весы могут вызвать у Тельцов влечение, но их нежелание выражать свои чувства и вступать в конфликты контрастирует с прямотой весеннего знака. Эти двое могут быть отличными друзьями, но долгосрочная совместимость не выглядит перспективной.

Близнецы – Дева

Близнецы веселы, кокетливы и очень общительны, они стремятся, чтобы все было легко и непринужденно, включая личную жизнь. В партнере они стремятся видеть лучшего друга, с которым приятно проводить время. Любимый тип отношений – тот, в котором можно смеяться до слез и говорить друг другу что угодно, не опасаясь осуждения. Дева же любит четкие планы и воспринимает вещи слишком серьезно. И постоянные споры, которые могут происходить между этими двумя на таком фоне, должны быть признаком того, что им нужно держаться подальше.

Рак – Водолей

Раки ищут любовь на всю жизнь. Они стремятся к постоянным словесным подтверждениям и маленьким подаркам, чтобы чувствовать заботу партнера. Представители этого знака обладают очень открытым сердцем и нуждаются в партнере, который будет настроен на их эмоции. Влюбленные Раки очень нежны и жаждут внимания в ответ. Щедрость и преданность Водолея привлекает их. Но установить с ним нужную эмоциональную связь практически невозможно. Водолеи не часто делятся своими чувствами и с трудом формулируют свои эмоции и разочарования. Это может заставить Рака чувствовать себя брошенным и подавленным.

Лев – Телец

Любовь Льва – это всегда пламя и фейерверк. Представители знака обожают брать на себя инициативу в отношениях. Они бывают импульсивными и вспыльчивыми в отношениях, но всегда говорят от сердца и преданы своему чувству. Льву нужен партнер, который не боится войти в контакт со своей чувствительной стороной и не прочь отдать контроль. Романтическая и кокетливая натура Тельца нравится Львам, но упрямство знака разрушает все перспективы. Это только вопрос времени, когда между этими двумя возникнут разногласия и возникнет конфликт. Гордость Льва и упрямство Тельца не дадут и шанса на решение проблем.

Дева – Стрелец

Дева – перфекционист, и как никто знает, как важны для отношений всякие мелочи. И речь не только о романтических записках и шоколадных сюрпризах. Представители знака готовы вложить все свои усилия в партнерство и ожидают, что вторая половинка тоже приложит усилия. Идеальный партнер для Девы – такой же амбициозный, вдумчивый и внимательный к деталям. А Стрелец, хоть и способен рассмешить Деву до слез, все же имеет несовместимый образ жизни. Ему нужна свобода, и он не любит навешивать ярлыки на вещи, если этого можно избежать. Он не сможет дать Деве нужной определенности. Такой паре придется приложить слишком много терпения и усилий, чтобы заставить отношения работать.

Весы – Рак

Будучи одним из самых романтичных знаков зодиака, Весы возлагают большие надежды на любовь. Они ищут партнера, который сможет выполнить свои обещания. А сами предпочитают вести себя довольно спокойно и непринужденно. Капризный и ревнивый партнер – не для этого знака. В Раках Весов привлекает вдумчивость и приятная натура. Однако Раки могут быть невероятно мелочными и эмоционально холодными, когда чувствуют, что их презирают. Они не гнушаются играть в игры, если думают, что их обидели. И хотя Весы могут найти оправдание каким угодно недостаткам любимого, все же невозможно решить проблему, если не говорить о ней. А Рак здесь на уступки не пойдет.

Скорпион – Лев

Скорпион может быть самым загадочным знаком зодиака, но его страстность не скроешь. Этот знак ищет партнера, который может заглянуть за парадный фасад и узнать о нем больше. Скорпион стремится к ощущению защищенности и предпочитает сдержанное партнерство с большим количеством качественного времени вместе и близости. Обаяние и харизма Льва кажутся Скорпиону привлекательными, но чрезмерный индивидуализм лишь раздражает. Не помогает даже то, что Лев – едва ли не единственный знак, способный сравниться со Скорпионом по страсти и упрямству. Это обязательно спровоцирует ссоры и разногласия, а уладить их не получится, потому что никто не захочет идти не уступки.

Стрелец – Рыбы

Любовь заключается в том, чтобы рисковать и ставить себя на место любимого, что Стрельцы делают очень легко. Им нравится гибкость и свобода, сопровождающие образ жизни без обязательств, поэтому, когда доходит до официальности, они пытаются до последнего избегать ее. Идеальный партнер не станет сдерживать или ограничивать Стрельца. Напротив, будет поощрять его дух спонтанности. Рыбы, хоть и имеют непринужденный характер и схожий подход к свиданиям, общаются совсем иначе. Это очень эмоциональный знак, любящий говорить о своих чувствах. Этот резкий контраст в способах самовыражения скорее всего положит конец всему, прежде чем возникнет любовь.

Козерог – Близнецы

Козероги известны своим практичным подходом к свиданиям. Они знают, что длительное чувство не возникает спонтанно и нужно время, чтобы узнать глубже партнера. Этот знак известен своей последовательностью, поэтому неудивительно, что его самая большая проблема на свиданиях – ненадежный человек. Постоянные опоздания или забывание важных совместных дат раздражают Козерога. Близнецы, вызывающие восторг своей открытостью, любят, чтобы все было непринужденно и свободно, их угнетает стремление Козерога к четким обязательствам. В отношениях Близнецы, вероятно, почувствуют, что Козерог скучен и неавантюрен, а в свою очередь будут производить впечатление слишком слабого человека.

Водолей – Скорпион

Водолей – эксцентричный знак, когда дело доходит до свиданий. У них нет определенного любимого типа, но они все же очень избирательно подходят к тому, с кем встречаются. В другом человеке должно быть что-то уникальное, чтобы пробудить интерес Водолея. Этот знак видит любовь как ситуацию, когда два человека объединяются, несмотря на отличия. Так что партнер Водолею нужен такой, который имеет свою интересную и увлекательную жизнь и уважает его потребность в личном пространстве и свободе. Поэтому личность Скорпиона будет слишком сильна. Сначала они могут казаться непринужденными и уступчивыми, но ревнивость и нетерпеливость к ситуациям, когда им не уделяют внимания, скоро испортят это впечатление. Также оба знака относятся к тому типу людей, которые отстаивают свою позицию в спорах и с трудом видят проблему с точки зрения другого человека. Поэтому, хоть у Водолеев со Скорпионами может быть отличная сексуальная химия, отношения на этом не построишь.

Рыбы – Овен

Рыбы в любви страстны и глубоки. Они испытывают большую палитру эмоций и не прочь ими поделиться. Как водяной знак они очень хорошо улавливают настроение других людей и с радостью делают все, чтобы они чувствовали себя комфортно. Рыбы готовы отдавать партнеру все до остатка, поэтому им нужен партнер, который не только берет, но и делится так же охотно. Именно поэтому Рыбы и Овен испытывают сильное влечение друг к другу. Но вода и огонь несовместимы между собой – пламя можно погаснуть так же быстро, как и загореться. Овны, как правило, более настойчивы и авторитетны в отношениях, часто угнетают того, кто имеет более тонкий стиль общения. Это и является одной из ключевых причин, по которой такая пара вряд ли сложится.

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