Какие знаки зодиака будут успешными в марте: гороскоп Таро

Март обещает быть очень положительным месяцем с большим потенциалом. С помощью карт Таро мы можем заглянуть в будущее, чтобы подготовиться к новым возможностям и вызовам судьбы.

Тарологи подготовили гороскоп для всех знаков зодиака. Расклад на март показывает, что некоторые из них могут рассчитывать на особый успех в любви, карьере и финансах.

Овен

Карта – Умеренность.

Это главная скрытая карта Таро. Она демонстрирует то, что если вы доверитесь судьбе, вам будет предоставлена ​​возможность кардинально изменить жизнь.

Умеренность также служит напоминанием о том, что любое проявление требует времени, чтобы материализоваться.

Не стоит слишком сильно заставлять себя делать то, к чему душа не лежит. Лучше уделите больше времени на отдых.

Телец

Карта – 8 Жезлов.

В марте Тельцам придется совершить много дел. Возможно, решение придется принимать быстро, потому доверяйте своей интуиции.

Упорная и изнурительная работа по достижению вершины успеха принесет больше вреда, чем пользы. Тельцам в марте следует успокоиться и жить нормальной жизнью. Не будьте жадны к славе и успеху, чтобы избежать болезненного падения.

Близнецы

Карта – Колесница.

Колесница в Таро – образ прорыва и движения вперед, поэтому, вероятно, Близнецов ожидают хорошие результаты.

Эта карта является важной скрытой картой. Сначала вам может показаться, что все происходит несколько хаотично, но потом все успокоится и нормализуется.

Как изменчивый знак, вы преуспеваете в движении и презираете бездействие. Потому встаньте и делайте то, что вам нравится.

Колесница гарантирует, что неудачи останутся в прошлом.

Рак

Карта – 10 Пентаклей.

Ваша карта символизирует недовольство, а также финансовые затруднения. Ракам следует задуматься над текущей ситуацией и принять решение о новых начинаниях.

Деньги в марте будут проблемным вопросом, поэтому действуйте продуманно и ответственно. Связь с семьей или общиной может помочь поддержать стабильность, которая вам сейчас нужна.

Лев

Карта – 5 Кубков.

Март заставит Львов сомневаться в значении всех ваших отношений. Вы можете чувствовать себя беспокойно и быть недовольны собой в начале месяца, но поскольку Лев – знак огня, вы поймете, избежать чрезмерной сентиментальности.

Если вы испытали разочарование, не погружайтесь в переживание. Проводите больше времени с родными и друзьями, чтобы справиться с сомнениями.

Дева

Карта – Королева Пентаклей.

Вы должны пережить март так, чтобы ваша неуверенность не мешала двигаться вперед.

Загляните внутрь себя и восстановите связь со своим интуитивным голосом, принимая трудные решения в этот период. Восстановите связь со своим телом, чтобы легче справляться со стрессовыми эмоциями.

Март будет непростым для вас, но он принесет вам несколько неожиданных сюрпризов и ценных идей.

Весы

Карта – Туз Мечей.

Как воздушный знак, вы привыкли обмениваться мыслями. В этом месяце это будет делать легко, потому что вселенная подарит вам множество замечательных идей и творческого вдохновения.

Март обычно повышает вашу уверенность. Благодаря этому, вам удастся выступить против любых трудностей, с которыми вы столкнетесь.

Скорпион

Карта – Рыцарь Кубков.

Вы можете обнаружить, что тратите слишком много времени на простые и привычные вещи из-за того, что чувствуете себя слишком мечтательно и лениво.

Однако вы также ощутите атмосферу оптимизма, которая позволит принять множество правильных решений. Совместите логику Скорпиона с интуицией и вас не остановят все препятствия вселенной.

Стрелец

Карта – 3 Жезлов.

Эта карта делает март напряженной луной для бизнеса, но одновременно открывает для Стрельцов новые возможности для работы.

У вас будет выносливость, сила и разум, чтобы противостоять неизвестному. Большие шаги, которые вы сделаете, приведут к значительным изменениям. Тогда вы почувствуете вдохновение и будете готовы попробовать что-то новое.

Козерог

Карта – 6 Кубков.

Этот месяц будет полон ностальгии и размышлений. Как бы странно это ни звучало, глубокая тоска по прошлому может привести к вдохновляющему прорыву.

Используйте эмоции, чтобы начать новые творческие проекты. Карта 6 Кубков поощряет вас позволить прошлому научить вас ценному уроку. Не избегайте его. Вы сможете противостоять всем своим переживаниям и проблемам.

Водолей

Карта – Солнце.

Солнце будет управлять Водолеем в марте. Это главная скрытая карта Таро, которая обеспечит положительную энергию и успех.

Несмотря ни на что, найдите время для себя, чтобы поразвлечься и принять участие в интересных мероприятиях. Ваш инновационный и современный подход к серьезным проблемам будет вдохновляющим и для вас, и для вашего окружения.

Рыбы

Карта – Король Жезлов.

Рыбы излучают уверенность. Вас воспринимают как амбициозную, волшебную и полную энергии личность.

Март благословляет вас, поэтому ожидайте множество побед. И вы, и ваше окружение будут уверены, что Рыбы – это люди, способные преодолеть любые препятствия.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на март для всех знаков зодиака.

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