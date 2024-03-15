Какие знаки зодиака больше всего ревнуют: отношения с ними будут тяжелыми

Для одних людей ревность – это убийца отношений, для других – признак подлинной любви. Ключом к пониманию, как человек видит ревность, может стать его знак зодиака.

Астрологи разложили все знаки по склонности к ревности и зависти от наименее ревнивых до максимально склонных к этому контроверсионному чувству. Узнайте, где в этом рейтинге очутился ваш знак.

Водолей

Родившиеся под этим знаком доверяют цифрам там фактам, а не эмоциям. Для них ревность – пустая трата времени. Водолеи ценят чувство общности и радостно поддерживают близких себе людей. Также они слишком заняты созданием возможностей для себя, чтобы заботиться о чьем-то поведении. Однако даже Водолеи могут вести себя ревниво или завистливо.

Стрелец

Вместо того чтобы вызывать зависть, чужой успех обычно вдохновляет Стрельца на достижение собственных целей. Это, несомненно, положительная сторона их амбициозности. И этим объясняется то, что другие называют везением, присущим Стрельцу. Определенная ревность рожденные под этим знаком могут продемонстрировать, когда кто-нибудь начнет слишком откровенно копировать их стиль или технику. Хотя чаще воспринимают такое за комплимент.

Рыбы

Рыбы слишком поглощены своим собственным миром, чтобы найти время для ревности. Из ситуаций, где возникает хотя бы намек на ревность или соперничество, представители знака сразу начинают искать выход. Они очень не любят эти эмоции. В отношениях это очень легкие люди. Вы никогда не услышите от Рыб упрек за флирт с барменом или помощь бывшим. Они присоединятся к разговору или протянут руку помощи.

Близнецы

Непостоянная натура Близнецов сама по себе, кого хочешь заставит ревновать. Самим же представителям знака некогда страдать от этого чувства – они слишком заняты общением во всех своих социальных группах. К тому же они всегда слушают рациональные аргументы, поэтому их можно убедить, что оснований для ревности на самом деле нет.

Дева

Девы от природы скорее критичны, чем ревнивы. Они будут осуждать за неидеальность. В том числе себя. Рожденные под этим знаком стремятся к порядку, а ревность для них слишком неприглядная иррациональная эмоция, которая просто не вписывается в их эффективное мировоззрение.

Овен

Родившиеся под знаком Овна просто слишком высокого мнения о себе, чтобы завидовать в чем-то другим. Их непоколебимая вера в себя не оставляет места для ревности. Хотя в отношениях они могут быть собственниками, все же в откровенные упреки это трансформируется довольно редко. Они слишком заняты собой, чтобы думать об успехах или поведении других.

Весы

Проявлять ревность Весы склонны только в романтических отношениях. И то, если встретят пару, которая покажется им более влюбленной, счастливой или идеальной. Тогда они могут впасть в сравнение и начать ревновать, даже если по уши влюблены в своего партнера. К счастью, они быстро справляются с такими эмоциональными вспышками.

Телец

Телец любит наслаждаться прекрасными сторонами жизни, но не каждый представитель знака может позволить себе роскошь. Отсюда и зависть и ревнивость. Чтобы хоть как-то отомстить объекту своей зависти, представители знака могут прибегнуть даже к откровенному морализаторству. Не пытайтесь отнять у Тельца то, что принадлежит ему. Лучше отступите.

Козерог

Козерогом управляет Сатурн, а это планета ревности. Они могут остро реагировать на определенное поведение партнера и завидовать чужому образу жизни – лучшей работе, дорогому жилью. Однако Тельца можно отвлечь от этого, если направить его внимание на все хорошее, что он имеет и чего добился.

Рак

Для Рака эмоциональная безопасность – превыше всего. Представители знака способны быстро терять равновесие, если испытают нелояльность или эмоциональную дистанцию от любимого человека. Даже если их партнер обратится за поддержкой или советом к кому-либо на стороне, Рак может воспринять это как признак недоверия к себе. К тому же подобные обиды представители знака помнят очень долго и не стесняются уколоть партнера за его прошлые ошибки. Не раздражайтесь, имейте в виду, что в такие моменты Раку самому больно и ему нужно сочувствие.

Лев

Родившиеся под этим знаком требуют к себе внимания и бесконечного восхищения. Но их самоуверенность скорее внешняя, чем внутренняя. Они чувствуют огромную потребность в признании, стремятся чувствовать себя наиболее особенными, самыми любимыми на земле. Все, что бросает вызов этому грандиозному самовосприятию – будь то успех, красота или таланты других – может стать источником большой ревности для Льва. И он станет делать больше, чтобы заслужить желаемое. Поэтому представителей знака следует часто хвалить, чтобы не довести до выгорания.

Скорпион

Ревность Скорпиона вызвана желанием быть рядом с близкими. Однако родившиеся под этим знаком склонны скрывать свои сильные эмоции под внешней загадочностью. Они образуют прочные связи и стремятся к абсолютной близости. Как только кто-то вырывается из их замкнутого круга доверия, этот человек сталкивается с огромной волной горячей ревности. Сделать что-нибудь с подозрительностью Скорпионов практически невозможно. С ней можно только смириться.

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