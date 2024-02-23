Какие знаки имеют наибольшие шансы попасть в руки мошенников: кому нужно быть осторожным в 2024 году

2024 год может быть очень рискованным для некоторых знаков зодиака. И речь не только о финансовых потерях, но и об изменах и обманах в личных отношениях.

Астрологи предупреждают, что эти знаки не будут чувствовать себя нереализованными и даже могут отчаяться, осознав, как сильно их обманули или предали доверие. Следует быть очень осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.

Овен

В 2024 году вас ждут смелые приключения. Ваше стремление к новым и увлекательным впечатлениям подпитывает вспыльчивый дух, и вы не захотите упустить возможностей. Вы всегда следуете своим естественным инстинктам и желаниям, но в последующие месяцы это может сыграть с вами злую шутку.

Вы готовы рисковать, но этот риск будет неоправданным. Вероятны измены в личной жизни и финансовые потери на работе. Сейчас вы даже не представляете, кто в обозримом будущем собирается вас обмануть, потому что вы всегда думаете о людях положительно.

Стрелец

Вы, несомненно, один из самых привлекательных и загадочных знаков зодиака. Вы притягиваете людей, как магнитом – причем и недоброжелателей тоже.

В 2024 году вас ждет много неприятных сюрпризов. Вы можете встретить кого-то, кто вызовет ваш интерес, но в этих отношениях будет пустота. Вы будете чувствовать себя немного смущенными. В личной жизни будет много неоправданных надежд.

Козерог

Придется столкнуться с многочисленными проблемами в отношениях, что окажет негативное влияние на эмоциональное состояние. 2024 будет очень напряженным и стрессовым. Вам захочется найти поддержку, но даже самые близкие друзья могут пренебрегать вами.

Вы будете слишком уязвимы. Излишняя доверчивость может привести к тому, что вы можете снова попасть в ловушку неискренней любви.

Рыбы

Вы всегда имеете наилучшие намерения и верите, что другие будут относиться к вам так же. Вы легко попадаете в ловушки, потому что слишком доверяете тем, кто недостоин доверия.

Вы теряетесь в собственном мире воображения, фантазии и творчества. Вы заботитесь о лучших интересах каждого. Вам трудно распознать подлинные намерения других людей, а ваша наивность часто приводит к страданиям.

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