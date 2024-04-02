Какие знаки будут 'избранными' в апреле: их ждет невероятное счастье

Апрель принесет благоприятные астрологические транзиты, побуждая идти к своим мечтам, несмотря на препятствия. Некоторые знаки станут настоящими счастливчиками месяца – препятствием не станет ни коридор затемнений, ни ретроградный Меркурий.

Астрологи говорят, что апрель имеет нумерологическую вибрацию числа 3, которая доставляет радость и веселье. Близнецам, Львам и Скорпионам удастся трансформировать эту энергию и воплотить самые смелые мечты. Их ждет период успеха и счастья.

Близнецы

От природы вы настоящие социальные бабочки. Вам нужно общение, вы хотите быть в центре внимания. Вы быстро находите общий язык со всеми и обожаете вечеринки и новые знакомства.

В апреле вас ждет много социальных контактов. Вы сможете встретить людей, которые скоро станут вашими лучшими друзьями или даже мудрыми наставниками. Апрель – идеальное время для барбекю. Черпая энергию от пробуждающейся природы и общение с близкими, вы почувствуете настоящую гармонию.

Лев

Пора сиять еще ярче. Вы смелые, честные и амбициозные личности, способные вести за собой толпу благодаря харизме и умению брать на себя ответственность.

Апрель будет полон возможностей для роста и обогащения. Это период обучения, саморазвития и личной трансформации. Пора изучить разные перспективы и расширить свой кругозор. Вы отправитесь в путешествие к новым целям и успехам. Соединение Юпитера и Урана может стать началом увлекательных карьерных событий.

Скорпион

В апреле следует прежде всего сосредоточиться на самочувствии. Апрельское полнолуние состоится в вашем знаке. Это космическое событие дает шанс снять напряжение, улучшить самочувствие, обратить внимание на проблемы со здоровьем.

Вероятно, придется отпустить некоторых людей. Это тяжело и сложно, однако в дальнейшей перспективе разлука пойдет вам на пользу. В этом месяце очень важно подходить к жизни со здоровой дозой воздержания. Есть риск эмоционального выгорания. Вы будто будете чувствовать, что постоянно ведете тяжелую битву. Апрельские уроки будут напоминанием о том, что ваша работа должна быть подлинным отражением ваших ценностей.

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