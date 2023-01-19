Какие даты будут опасны для всех знаков зодиака: гороскоп на 2023 год

Кроме благоприятных и неблагоприятных дней для отдельных знаков зодиака в астрологии есть так называемые периоды ретроградности. В это время планеты совершают видимое движение по небу не с востока на запад, а наоборот. Такие дни считаются сложными для всех.

Видео дня

Наиболее известен своим негативным влиянием Меркурий в ретрограде. Астрологи уже посчитали, сколько раз он и другие планеты будут находиться в таком режиме, и рассказали, когда это произойдет и что принесет. С Меркурия и начнем, тем более что он будет входить в ретроградность четыре раза.

Меркурий

В Козероге

29 декабря 2022 года – 18 января 2023 года

Этот год начался с ретроградного Меркурия, обещавшего всем недоразумения в сфере работы, карьеры и финансов. Это было плохое время для того, чтобы что-то кардинально менять в каждой из этих сфер.

В Тельце

21 апреля – 14 мая

Это будет испытание для всего, что составляет вашу рутину и ежедневные связи. При этом вы сможете увидеть, подходят ли эти вещи и люди именно для вас. Будьте готовы к сложной переоценке ценностей – возможно придется кое-что отпустить из своей жизни. Проявляйте внимательность ко всему, что вы говорите, пишете и подписываете в этот период.

В Деве

23 августа – 15 сентября

Дева — знак, управляемый Меркурием, поэтому этот ретроградный период будет интенсивнее и тяжелее других. Вместе с тем эти несколько недель станут хорошей возможностью разобраться в себе и увидеть свои истинные желания и намерения. Ведите дневник, медитируйте, посвящайте себе время, чтобы пройти этот процесс эффективно и с пользой.

В Козероге и Стрельце

13 декабря – 1 января 2024

Закончится нынешний год также периодом ретроградного Меркурия. Сначала, находясь в Козероге, он будет побуждать к подведению итогов года и соответствующим выводам. А с 23 декабря, когда планета переместится в знак Стрельца, общение с близкими окажется в зоне турбулентности, ведь возможны неразбериха и неправильное толкование слов. Особенно тяжело придется тем, кто учится или путешествует. На этот ретроградный период придется запастись терпением и только после его завершения думать о каких-либо изменениях.

Венера

22 июля – 3 сентября

Венера – планета любви, секса, красоты и денег. К счастью, она входит в ретроградность всего раз в 18 месяцев, ведь все эти сферы в данное время оказываются под угрозой. Ждите неприятных неожиданностей в отношениях и карьере. В этот период лучше отказаться от крупных покупок и важных сделок. Вместо этого хорошо будет пересмотреть свое отношение к финансам.

Поскольку ретроградная Венера будет находиться в знаке Льва, отношения влюбленных людей пройдут испытания на прочность границ и точки соприкосновения между партнерами. Впрочем, в это же время можно будет порадовать любимых через что-то довольно расточительное – вечеринку, поездку, подарок. Это пойдет отношениям на пользу.

Юпитер

4 сентября – 3 декабря

Осень заставит нас пересмотреть свои привычки в сторону большей рациональности. Это будет отличное время, чтобы переоценить свой карьерный путь и финансовую траекторию. Внести в эти сферы адекватные изменения, чтобы наконец овладеть искусством доводить начатое до конца с помощью финишного рывка.

Сатурн

17 июня – 4 ноября

Практически все лето и осень пройдут под знаком ретроградного Сатурна, чья задача – преподносить нам актуальные уроки практически на тарелочке. Воспользуйтесь трудностями этого периода для того, чтобы провести ревизию своих приоритетов, понять, живете ли вы своей жизнью, не следуете ли чужому плану. Потратьте это время, чтобы найти надлежащий баланс между вашими мечтами и вашей реальностью, вашей работой и вашими удовольствиями. А также обратите внимание на способы, которыми вы выражаете свои чувства.

Уран

28 августа – 27 января 2024

Почти половина года пройдет под знаком ретроградного Урана, который поможет нам преодолеть социальные убеждения и нормы, ограничивающие нас. Готовтесь к неожиданностям в источниках продуктов питания, импорте и экспорте, фондовом рынке, экономике в целом, а также в ваших личных финансах и чувстве стабильности.

Нептун

30 июня – 6 декабря

В период ретроградного Нептуна важно оставаться сосредоточенными и заземленными, не идти бездумно на зов своих желаний. Не избегайте реальности, какой бы она ни была. Трезво посмотрите на свои мечты и цели – жизнеспособны ли они, принесут ли вам пользу. Позвольте себе перестроиться с помощью духовных практик, медитации и письма, которые помогут вам глубже понять свою собственную реальность.

Плутон

1 мая – 11 октября

Ретроградный Плутон побуждает сосредоточиться на возрождении, трансформации, табу и подсознании. Загляните вглубь себя, переверните все законченные страницы и перейдите к новым жизненным ситуациям, целям и мечтам. Ваши самые сокровенные желания содержат ключ к цели вашей жизни, а периоды ретроградного Плутона – прекрасное время для размышлений, чтобы переориентироваться на то, как изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее OBOZREVATEL называл самые романтичные даты 2023 года для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.