Какая работа подходит каждому из знаков зодиака: гороскоп на 2023 год

Каждый знак зодиака обладает уникальным сочетаниеи талантов и способностей, которые помогут добиться успеха в определенной сфере деятельности. Можно за всю жизнь не реализовать свой потенциал, работая в отраслях, в отношении которых нет естественных задатков.

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По словам астрологов, у каждого с рождения заложены определенные способности, формулирующие карьерное назначение. Весы будут идеальными юристами и дипломатами, Рыбы – артистами, а Козероги – прирожденные генеральные директора.

Овен

Овен – динамический и страстный знак. Звезды советуют выбирать профессии, связанные с риском и быстрым принятием решений.

Среди Овнов много предпринимателей, биржевых маклеров, специалистов по продажам и маркетингу, профессионалов в сфере развлечений, медийной рекламы, военных, политиков и спортсменов.

Телец

Тельцы – это практичные и методические люди, которые очень ценят надежность и стабильный доход. Их может привлекать государственная служба. Также успешными Тельцы будут, если выберут карьеру, связанную с искусством.

Идеальная работа: банковское дело, бухгалтерия, научные исследования, инженерия, медицина, фармацевтика. Можно попробовать себя в качестве руководителя проекта, шеф-повара, архитектора, дизайнера интерьера, певца или музыканта.

Близнецы

Близнецы очень любознательные и умные специалисты, умеющие и любящие общаться с клиентами. Им нравится работать в быстром темпе. Близнецы обожают путешествия и активный отдых.

Близнецы могут работать дипломатами, журналистами, специалистами в медиа-рекламе, актерами, переводчиками, менеджерами мероприятий, учителями, менеджерами по информационным технологиям.

Рак

Добрые и заботливые Раки по своей природе очень эмоциональны и обладают эмпатическими способностями. Они будут отличными специалистами в социальной работе.

Подходящая работа: преподаватель, социальный работник, консультант, терапевт, врач, психолог, работа в сфере гостиничного бизнеса или недвижимости.

Лев

Львы – настоящие авторитеты на работе. Они целеустремленные, креативные и яркие. Львы обладают отличными административными навыками и обожают быть в центре внимания.

Идеальная работа: политики, руководители, послы, актеры, государственные служащие, менеджеры мероприятий, модели и предприниматели.

Дева

Девы – аналитики и любят уделять внимание деталям. Они аккуратны, любознательны, наблюдательны, практичны.

Девы будут хорошо себя чувствовать на должностях следователя, детектива, редактора, аудитора, переводчика, секретаря компании, шеф-повара, диетолога и ветеринара.

Весы

Весам свойственна коммуникабельность и дипломатичность. Они отлично решают споры, обходя все острые углы. Весы будут бороться за справедливость до последнего. Это люди, которые будут идеальными юристами, дипломатами, медиаторами и даже детективами.

Можно также выбрать профессию дизайнера интерьера, организатора мероприятий, менеджера по персоналу.

Скорпион

Волевые и изобретательные Скорпионы могут быть хорошими следователями. Они обладают отменной интуицией и умеют "считывать" людей. Скорпионы будут хорошо выполнять работу, ориентированную на исследования.

Подходящая работа: хирурги, шпионы, астрологи, ученые, бизнес-аналитики, психологи и инженеры.

Стрелец

Стрельцы авантюрные, энергичные и оптимистичные. Они обладают творческими и философскими способностями.

Подойдет работа, связанная с общественностью, путешествиями, туризмом. Среди Стрельцов много пилотов, спортсменов, богословов, публичных спикеров, политиков и детективов.

Козерог

Козероги – наиболее дисциплинированные и амбициозные люди. Они целеустремленные, прагматические, обожают вызовы и конкуренцию. Это самый трудолюбивый знак зодиака.

Подходящие вакансии будут в сфере информационных технологий, администрирования, юридических услуг, бизнес-консультаций. Можно выбрать науку и медицину. Козероги будут идеальными генеральными директорами.

Водолей

Умные, изобретательные, непокорные Водолеи обладают хорошими и аналитическими способностями и стремятся к самостоятельности. Водолеям подойдет работа в отраслях, связанных с авиацией.

Водолеи могут быть изобретателями, дизайнерами, музыкантами, исследователями, инженерами, разработчиками, фотографами, астрологами, исследователями рынка и специалистами по проблемам экологии.

Рыбы

Рыбы обладают артистическими способностями. Им очень подходит деятельность в сфере социального обеспечения и художественная работа.

Идеальные должности: социальный работник, аниматор, рекрутер, художник, музыкант, терапевт, учитель, физиотерапевт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие знаки зодиака столкнутся с поворотами судьбы в 2023 году.

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