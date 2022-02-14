Как научиться экономить деньги и 'сколотить' состояние: астрологи дали советы по знаку зодиака

Одни люди склонны копить деньги, другие - часто соверштают спонтанные покупки и могут потратить всю зарплату за один день. Однако большинство хотело бы обеспечить себе финансовую стабильность.

Эксперты по звездам издания Insider дали советы по знаку зодиака, как научиться экономить и "склотить" состояние. Узнайте, что нужно именно вам.

Овен

Уроженцам этого знака необходимо остерегаться импульсивных покупок. Шоппинг приносит им удовольствие, но чтобы не тратить деньги на ненужные вещи, лучше брать с собой в магазины ограниченную сумму, а остальное откладывать на "черный день".

Телец

Ответственные и надежные Тельцы жаждут стабильности, а это означает, что они умеют экономить деньги и планировать финансовое будущее. Но также у них есть любовь к роскоши, поэтому прежде, чем совершить покупку, им нужно все обдумать.

Видео дня

Близнецы

Коммуникабельные Близнецы известны непостоянностью и непредсказуемостью. Они могут долго копить деньги, а потом потратить все в миг. Лучшим вариантом для них станут инвестиции в недвижимость, которые принесут прибыль в будущем.

Рак

Трудолюбивым Ракам нравится инвестировать. Они чувствуют безопасность, когда у них много денег в банке. Им нужно не забывать иногда радоваться деньгам и баловать себя.

Лев

Амбициозные и креативные Львы умеют легко зарабатывать деньги. Однако они без раздумий потратят на покупки большую сумму денег. Им необходимо составлять список, что они хотят купить, и не забывать откладывать хотя бы небольшую сумму ежемесячно.

Дева

Осторожные и практичные Девы не любят просто так тратить деньги. Прежде чем что-то приобрести, они долго думают. Но иногда уроженцам знака нужно позволять себе отдыхать.

Весы

Хотя старательные Весы довольно хорошо "балансируют" между экономией и тратами, они не любят одиночества. Весы склонны тратить слишком много денег на развлечения и походы по ресторанам. Им нужно хотя бы иногда "останавливать" себя и думать о завтрашнем дне.

Скорпион

Рожденные под этим знаком очень дисциплинированные и не склонны тратить слишком много денег. Они стараются накопить средства на крупную покупку, но из-за спешки и невнимательности могут потерять все. Им нужно научится рационально подходить ко всем делам.

Стрелец

Люди этого знака очень ценят свободу и любят путешествовать. Они больше заинтересованы в опыте и приключениях, чем в накоплении денег. Им нужно набраться терпения и хотя бы иногда откладвать средства на будущее.

Козерог

Дисциплинированные, организованные и находчивые Козероги умеют правильно распределять деньги. Но им стоит задуматься и об инвестициях - это позволит увеличить доход.

Водолей

Творческие Водолеи довольно щедры и не жалеют денег на близких и родных. Они могут быть щедры даже в ущерб себе и с удовольствием пожертвуют на благотворительность или религиозную организацию. Но им нужно заботиться и завтрашнем дне.

Рыбы

Представители этого знака не слишком заботятся о деньгах и совсем не практичны в этом деле. Им нужно научиться правильно распределять растраты, чтобы в дальнейшем избежать дискомфорта из-за нехватки финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL: