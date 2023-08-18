Как на вас повлияют космические транзиты августа и сентября: гороскоп

Август и сентябрь этого года характеризуются мощными и влиятельными космическими энергиями, которые окажут влияние на каждый знак. Транзиты планет будут иметь огромное значение и определять будущее на долгий период.

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Астрологи утверждают, что за это время перед каждым откроется множество дверей, что позволит вам полностью раскрыть свой потенциал, почувствовать личный рост и пройти трансформацию. Узнайте, что Вселенная готовит именно для вашего знака.

Овен

Некоторые связи с прошлым, за которые вы держитесь, мешают вам двигаться вперед. Если вы ничего не сделаете для решения этих проблем, вам придется снова и снова сталкиваться с теми же трудностями, и у вас не останется сил, чтобы сосредоточиться на будущем. Впрочем, космические транзиты помогут вам взять свою жизнь под контроль, разобраться во всем и положить конец старым проблемам.

Телец

В эти недели у вас появится желание отгородиться от остального мира и просто провести какое-то время в одиночестве. Не сражайтесь с этим желанием и не заставляйте себя заниматься тем, что вам не интересно. Дайте себе отдохнуть, подумать о том, в каком направлении движется ваша жизнь, и чего вы действительно хотите. Спланируйте необходимые шаги. Но не будьте к себе слишком критичны. Постарайтесь набраться терпения и признайте, что уделить немного времени себе – это нормально.

Близнецы

Возможно, сейчас вы чувствуете себя немного подавленным. Причиной может быть истощение и отсутствие мотивации что-либо делать. Ваши обязанности и задачи накапливаются и вскоре могут стать слишком тяжелыми для вас. Поэтому пока делайте только то, что нужно и то, чего нельзя избежать. Так вы сохраните силы и не превратите небольшой снежный ком проблем в целую лавину.

Рак

Если вы сможете контролировать свое настроение, ближайшие недели будут для вас успешными. Все, что вы сейчас сделаете, довольно скоро вернется последствиями, поэтому старайтесь избегать безответственных действий и решений. Взвешенный подход принесет вам большой успех в будущем. Потратьте время, чтобы насладиться своими победами, и не напрягайтесь слишком сильно. Вы можете сесть, расслабиться и сделать глубокий вдох.

Лев

Следующие недели для вас важно сохранять ясность ума. Это поможет вам решить какие-либо проблемы, которые могут возникнуть. Старайтесь не позволять своей обеспокоенности одержать над вами верх, а сосредоточьтесь на преодолении препятствий, которые заставляют вас чувствовать себя морально истощенным. Следуйте своему плану, двигайтесь шаг за шагом, слушайтесь интуиции и у вас все получится.

Дева

У вас продолжается период стабильных возможностей роста. Прогресс будет постоянным, если вы продолжите планомерно двигаться к своим целям. Это отличное время для карьерного роста, финансовой выгоды и долгосрочного планирования. Однако вам следует избегать излишне жесткой позиции и быть открытыми для новых идей и сотрудничества.

Весы

Впереди трудный, но полезный период. Вы будете мыслить четко и это сделает ваше общение более эффективным. Это время идеально подходит для получения новых знаний, обмена информацией и содержательных разговоров. Но постарайтесь не размышлять слишком много – это может сделать вас нерешительными.

Скорпион

Ваши эмоции сейчас глубоки, как никогда, а интуиция очень точная. Поскольку вы почувствуете большую гармонию с собственными эмоциями и чувствами окружающих, это принесет вам положительные изменения, ваша уверенность в себе возрастет. Признайте силу своей чувствительности и используйте ее, чтобы помочь тем, кто испытывает трудности.

Стрелец

Ваши социальные связи будут процветать. Появятся новые друзья, которые откроют в вашей жизни неожиданные возможности. Вам нужно сосредоточиться на существующих отношениях и быть открытыми для формирования новых. Пора позаботиться о себе и установить здоровые границы. Старайтесь не принимать на себя негативную энергию других людей, даже если вы очень сочувствуете им. Уделение времени размышлениям поможет сохранить эмоциональный баланс.

Козерог

Вы твердо уверены в своих желаниях. И Вселенная на вашей стороне, так что работайте над их осуществлением. Однако избегайте спешных действий. Потратьте немного времени и усилий на создание более глубокой связи с вашим партнером. обсудите свое отношение друг к другу – вам нечего терять. Для тех Козерогов, кто одинок, все скоро изменится. Не бойтесь проявлять инициативу и приближаться к своему интересу.

Водолей

В ближайшие недели могут произойти неожиданные события, которые изменят ваше настроение и собьют вас с пути. Постарайтесь быть готовыми к сюрпризам и не позволять им испугать вас. Контролируйте ситуацию, потому что если она начнет бесконтрольно развиваться в отрицательном ключе, вы можете застрять. Будьте ответственны и делайте разумный выбор.

Рыбы

Вы склонны винить себя, когда что-то идет не так, как вы хотите. Разочарование от того, чего вы не добились, тяжело давит на вас. Старайтесь не слишком подвергаться влиянию этого негатива. Самокритика – это хорошо и полезно, но не будьте слишком строги к себе. Если вы посмотрите на жизнь более положительным взглядом, все станет гораздо проще.

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