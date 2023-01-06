К Земле близится новая комета C/2022 E3 (ZTF). Каково будет ее влияние на человечество? Во-первых, кометы оказывают влияние почти на весь мир и активируют великие события планетарного масштаба. Кометы появляются редко, но задают события на ближайшие 30-40 лет. Не случайно комета появлялась на небе, например в 1618 году, непосредственно перед началом Тридцатилетней войны в Европе.

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Во-вторых, количество комет, которые можно наблюдать невооруженным глазом, в наши дни (по сравнению с прошлыми столетиями) значительно увеличилось! ZTF – это уже четвертая комета после 2010 года!

Комета начнет влиять на события с 12 января 2023 года. Это время прохождения кометой ее перигелия (ближайшая к поверхности Солнца точке орбиты). Астрологи называют такую констелляцию соединением кометы и Солнца. Соединение состоится в созвездии Козерог.

Далее комета станет все более яркой и достигнет пика яркости 1 февраля 2023 года (когда подойдет к Земле на самое короткое расстояние в 42 миллиона километров). Это интересное совпадение, потому что во многих религиях и духовных учениях дни 1 и 2 февраля считаются священными и днями силы. Кроме того, 1 февраля Солнце будет в Зодиакальном знаке Водолей, и появление яркой кометы в небе может быть предсказанием наступления Эры Водолея. С 1 по 12 февраля комету можно будет увидеть невооруженным глазом вблизи созвездия Малой Медведицы (созвездие Жирафа).

С начала нового тысячелетия мы наблюдали несколько комет, и все они предвещали мощные изменения. Воздействие каждой из комет мы обсуждали на OBOZREVATEL, говорили о кометной астрологии. Так, например, протесты в Казахстане в январе 2022 года – это влияние распада кометы Leonard. Я об этом говорил OBOZREVATEL еще в начале декабря 2021 года.

Так же, как в 2013 году о влиянии кометы ISON. Как только ISON распалась по ту сторону от Солнца (в точке перигелия, в соединении с Солнцем, в 7 градусе знака Стрелец), противостояние на Майдане вошло в активную фазу. Впрочем, во многих точках мира в ту ночь начались протесты (Таиланд, Мексика и другие страны).

А в 2022 году распад кометы Leonard положил начало многим событиям (3 января 2022 года в 13 градусе Козерога). Казахстан – только начало. Также на OBOZREVATEL мы сообщали о комете NEOWISE (статья от 16.07.2020 года) о том, что комета будет видна невооруженным глазом в августе 2020, в созвездии Большой Медведицы, почти на границе с созвездием Льва, что она предвещает перемены. Именно в августе 2020 года вспыхнули протесты в Беларуси. Поэтому кометная астрология нуждается в тщательном изучении.

Мистики разделяют кометы на две разновидности: благотворные и разрушительные. В прошлые века считалось, что на кометах на землю прибывают великие и святые души – для воплощения. Эти кометы – благотворны, потому что о земле будут заботиться великие души. А есть кометы, на которых великие души покидают землю. После таковых следует ждать разрушений.

Комета ZTF оценивается мистиками как благотворная. Интересно, что ядро кометы и часть ее хвоста сияет зеленым светом. Как в физическом мире, так и метафизических измерениях. А зеленый цвет кометы – это нечто удивительное. Почему?

Во многих древних культурах есть рассказы о параллельных мирозданиях. Наше мироздание и параллельные мироздания контактируют и обмениваются энергией. Мифы и легенды разных культур имеют одну общую черту: параллельные мироздания сияют зеленым сиянием. Когда другие измерения контактируют с нашим, возникает зеленое сияние.

И дальше. Согласно ведическим текстам, стихия время имеет зеленый цвет. Так же город богов Асгард построен из зеленых камней и охвачен зеленым сиянием. И таинственная азиатская страна Агартха. Интересно и то, что мусульмане обозначили свое вероучение зеленым цветом, а многие мусульманские страны внесли зеленый цвет себе на флаги.

Поэтому зеленый цвет кометы предвещает соединение нашего мира с другими, открытие ворот между мирами, а также разрушение "стен", которыми объекты во вселенной отделены друг от друга. Исчезнут ограничения, мешающие развитию сознания.