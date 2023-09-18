Избежать не получится: какие знаки ждет тяжелый разговор уже на этой неделе. Гороскоп Таро

В период с 18 по 24 сентября придется решать сложные задачи и принимать судьбоносные решения. По словам астрологов, некоторых знаков ждут испытания, трудности и тяжелые разговоры.

Гороскоп Таро может дать советы на определенный период времени и показывает развитие ситуации в контексте небесных транзитов и полученных карт. Астрологи составили гороскоп с уникальными советами для каждого знака зодиака.

Овен

Карта Таро: 9 жезлов

Вы долго и упорно шли к своей цели. Вероятно, не все удавалось сразу, часто приходилось останавливаться и начинать все сначала из-за неожиданных затруднений, но вы не теряли веру в себя. Девятка жезлов показывает, что на этой неделе вы приблизитесь к финишу. Это карта упорства, преданности и успеха. Устойчивость и смелость помогут добиться невиданных высот и получить значительные вознаграждения.

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Телец

Карта Таро: 6 жезлов

Вам выпала карта решительности, смелости и чести. Победа будет за вами. Вы будете в центре внимания и можете даже начать сомневаться: достойны ли вы такого признания? Достойны. Вы много работали и во многим жертвовали ради этой цели. Даже если вы не добьетесь на этой неделе невероятных успехов, маленькие победы точно одержите – например, похвалу от руководства, премию или приглашение на новый проект.

Близнецы

Карта Таро: Дурак

Вам выпала карта обнуления. Эта неделя станет отправной точкой. Готовьтесь к новой главе в жизни. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении – это знак, чтобы начать действовать. Конечно, выходить из зоны комфорта очень тяжело и гораздо проще выбрать синицу в руках, чем недосягаемого журавля в небе. Однако ваша зона безопасности не является местом, где происходит наибольший рост и достижения. Вы не сможете ничего добиться, просто сидя на месте.

Рак

Карта Таро: 9 пентаклей

Вы будете наслаждаться плодами вашего труда. Наконец-то вы получите заслуженное признание и финансовое вознаграждение. Вы сможете существенно улучшить материальное состояние. Так что наслаждайтесь и прекращайте экономить на себе.

Лев

Карта Таро: Рыцарь мечей

Рыцарь мечей – это карта, которая предостерегает не совершать необдуманных поступков. Не стоит идти по головам других ради достижения своей цели. От природы вы добры, милосердны и всегда готовы прийти на помощь. Не ставьте материальные цели выше моральных аспектов. Да, хорошо иметь стойкие амбиции, но только тогда, когда вы сначала учли все трудности и последствия. Между решительностью и одержимостью есть довольно тонкая грань.

Дева

Карта Таро: Король пентаклей

Успех в ваших руках – настало время действовать. Хватит медлить. Король пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового состояния, и теперь вам просто нужно двигаться вперед. Смело выражайте креативные идеи и занимайтесь творчеством. Это также удачное время, чтобы начать новый бизнес.

Весы

Карта Таро: Паж жезлов

Вам надоела ежедневная рутина. Паж жезлов – это карта изменений и обновления. Когда вы совмещаете свою страсть с энтузиазмом – ни одно препятствие не остановит на пути к цели. Звезды советуют творить, исследовать и не зарывать свой талант в землю. Успех придет в скором времени и порадует вам невероятную радость.

Скорпион

Карта Таро: Королева пентаклей

Следует уделить больше времени заботе о себе. Вы чувствуете, что неутомимая работа и сложные жизненные обстоятельства полностью вас истощили. Вам понадобится больше поддержки от родных и близких. Не бойтесь обратиться за помощью.

Стрелец

Карта Таро: Справедливость

Совпадают ли ваши убеждения с вашими действиями? На этой неделе вы погрузитесь в эмоциональные проблемы и будете искать справедливости. Это особенно важно, ведь сейчас вам нужно принять судьбоносное решение, которое может иметь длительное влияние как на вас, так и на людей вокруг. Прислушивайтесь к своей интуиции и не делайте необдуманных шагов, чтобы избежать нежелательных последствий в будущем.

Козерог

Карта Таро: 8 пентаклей

На этой неделе вам выпала карта Таро, поощряющая использовать свои творческие таланты и упорно работать над ними. Чем больше вы создаете и совершенствуете свое мастерство, тем больше другие будут замечать ваш труд. Это может стать мотивацией, необходимой для продолжения создания вещей, которыми вы действительно гордитесь.

Водолей:

Карта Таро: 9 кубков

Астрологи говорят, что эта карта символизирует стабильность. Расценивайте ее как сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть. Вы будете полностью удовлетворены и счастливы. Найдите время, чтобы уделить внимание родным и близким, ведь они нуждаются в вашем присутствии и поддержке.

Рыбы

Карта Таро: 10 мечей

Карта подсказывает, что сейчас вы переживаете болезненный период. Возможно, вас предали, или ситуация на работе стала слишком напряженной, и вы не в силах справиться с поставленными задачами. Эти события могут побуждать вас к переменам. Даже если вам кажется, что вы достигли дна, ищите позитив – по крайней мере, дальше нет другого направления движения, кроме как вверх. Помните, что препятствия могут быть скрытыми возможностями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие три знака ждет незабываемая неделя.

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