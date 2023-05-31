Июнь изменит жизнь нескольких знаков: гороскоп на 'взрывной' месяц

Прошла почти половина 2023 года, поэтому пора подвести первые итоги. 3 июня состоится динамичная полная Луна в Стрельце, которая подарит всем знакам зодиака возможность перейти на новый жизненный этап.

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По словам астрологов, второе полугодие будет кардинально отличаться от первого. А поворотным моментом станет именно полная Луна в июне.

Овен

Первый месяц лета будет наполнен встречами, переговорами и знакомствами. У вас появится множество деловых предложений. Вы легко справитесь со всеми вызовами. Июнь благоприятен для того, чтобы начинать новые проекты, менять работу и привлекать деловых партнеров.

Телец

По словам астрологов, Юпитер, символ щедрости и богатства, находился в вашем знаке несколько недель, благословляя хорошим финансовым благополучием. И этот транзит продлится целый год. Скажите "да" финансовым возможностям, даже неопределенным, потому что удача на вашей стороне.

Близнецы

Июнь будет словно сплошная вечеринка, которая продлится целый месяц. В вашу жизнь придут новые люди, возможности и свежие перспективы. Вам повезет с новыми рабочими контрактами, повышениями, встречами и идеями.

Рак

Вы почувствуете, что все взгляды буквально обращены к вам. Июнь – месяц, когда вы будете в центре внимания. В течение первых пяти дней июня планета любви Венера будет находиться в вашем знаке, поэтому наступил сезон романтики и чувств. В конце месяца вы получите контракты и предложения.

Лев

Начало лета будет увлекательным. Астрологи говорят, что Марс, планета страсти, весь месяц будет находиться в вашем знаке, а значит, вы будете наслаждаться постоянным потоком поклонников. Будут подарки, встречи, обещания и много романтики.

Дева

Для вас июнь будет напряженным. Следует обратить внимание на финансовые дела. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Вероятно, вас ожидает новая работа или должность.

Весы

На первом месте в июне будет любовь. Звезды советуют провести время в кругу семьи, поехать в путешествие с партнером или, если вы одиноки, чаще бывать в людных местах. Вероятно, получите ли многообещающее приглашение.

Скорпион

В июне вы будете обращать внимание на нематериальные вопросы. Это время переосмысления, размышлений и личной трансформации. Позаботьтесь о своем здоровье – как физическом, так и ментальном.

Стрелец

Полная Луна в Стрельце 4 июня дает вам возможность полностью перезагрузить жизнь. Вы добьетесь успеха, но это будет не легко и не быстро – придется упорно работать. Не стесняйтесь проявлять свои способности и таланты.

Козерог

Ваша правящая планета Сатурн в июне начнет ретроградить. Это станет для вас толчком к действиям. Проявите больше творчества, уверенности и настойчивости. Начало лета – время для мечтаний и новых впечатлений, а не для строгой дисциплины.

Водолей

В марте Плутон, планета смертей и возрождений, вошел в ваш знак впервые за более чем 200 лет. Этот транзит заставит переоценить всю свою жизнь, сменить карьеру и сформулировать долгосрочные планы. Июнь станет для вас месяцем восстановления и отдыха. По словам астрологов, 12 июня Плутон снова оставит ваш знак, поэтому все жизненные трансформации можно отложить до января.

Рыбы

Пора мечтать, отдыхать, наслаждаться жизнью и жить моментом. Июнь будет спокойным и благоприятным для новых начинаний.

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