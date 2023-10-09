Ищите ответы внутри себя: что предсказывает всем знакам недельный гороскоп Таро

Карты Таро помогают разобраться в важных вопросах. Они побуждают искать ответ, взглянув на ситуацию с другой стороны.

Астрологи используют Таро для конкретизации и уточнения прогнозов. Небесные транзиты в сочетании с картами Таро помогают составить уникальные гороскопы, акцентирующие внимание на важных деталях.

Овен

Карта Таро: Тройка пентаклей

Очень благоприятная карта. Она показывает, что вы на верном пути. Если вы работаете над воплощением новой идеи, занимаетесь творчеством или хотите начать новое дело, сейчас лучшее время, чтобы действовать. Независимо от того, насколько грандиозна эта идея, у вас есть навыки и способности, чтобы ее воплотить.

Видео дня

Телец

Карта Таро: Двойка жезлов

Научитесь жить моментом. Карта призывает посвятить время настоящему, ведь в жизни много вещей и ситуаций, которые от вас не зависят. Так что планирование в этот период пользы не принесет – все планы могут пойти кувырком. На этой неделе стоит учесть все ваши варианты, тщательно рассмотрев плюсы и минусы каждого пути.

Близнецы

Карта Таро: Четверка жезлов

Вам выпала отличная карта, и совет на эту неделю для вас один: расслабьтесь, отпустите тревоги и празднуйте. Четверка жезлов говорит, что вы прилагаете большие усилия для достижения своих целей. Астрологи ражают сделать паузу и просто оценить все, чего вы достигли на данный момент.

Рак

Карта Таро: Паж мечей

Если вы ожидали знака, чтобы начать новую страницу в жизни – воспримите карту как призыв к действиям. Паж мечей указывает на то, что вы полны энергии и волнения по поводу нового проекта. Вопрос в том, сможете ли вы поддерживать этот безграничный энтузиазм, когда начнете? Независимо от того, какое направление жизни вы выберете, всегда будут препятствия, которые вам придется преодолеть, но не позволяйте трудностям останавливать вас.

Лев

Карта Таро: Тройка кубков

Наступают хорошие времена. Тревоги и невзгоды уйдут в прошлое. Вам выпала тройка кубков – это карта праздника и дружбы. Важно провести время с родными и друзьями. Искренние разговоры наполнят вас силой и энергией. Вам нужна поддержка, так что не стесняйтесь попросить о помощи.

Дева

Карта Таро: Восемь мечей

Не очень приятная карта. Вероятно, вы чувствуете усталость и угнетение. Вы словно оказались в ловушке и тщетно пытаетесь найти выход из сложившейся ситуации. Вам кажется, что обстоятельства складываются против вас. Неуверенность, страх и сомнения часто являются чувствами, которые держат нас в ситуациях гораздо дольше, чем нам нужно. Попытайтесь взглянуть на мир с более положительной точки зрения.

Весы

Карта Таро: Девятка пентаклей

Вы долго и упорно трудились ради главной цели. Возможно, вы не могли найти баланс между работой и личной жизнью, выбирая карьеру. Карта говорит, что на этой неделе вы, наконец, сможете насладиться плодами вашего труда. Вы получите заслуженный успех как результат своих усилий.

Скорпион

Карта Таро: Пятерка мечей

От природы вы самоуверены, настойчивы и импульсивны, так что не удивительно, что вам выпала эта карта. Пятерка мечей сигнализирует о конфликтах. Не пытайтесь начинать споры – они точно не принесут пользы. Пытаясь доказать свою точку зрения, вы можете сказать или сделать то, о чем потом сильно пожалеете.

Стрелец

Карта Таро: Королева мечей

Выпала очень сильная карта. Королева мечей олицетворяет интеллектуальную зрелость, честность и проницательность. Вам нужно прислушиваться к своей интуиции и отвлечься от посторонних мыслей, направляющих вас на ложные пути.

Козерог

Карта Таро: Восьмерка пентаклей

Уделите время творчеству. Не игнорируйте креативные идеи и начинайте воплощать их в жизнь. У вас есть незаурядные творческие способности, которые могут принести успех и признание. Вы сможете создать вещи, которыми действительно будете гордиться.

Водолей

Карта Таро: Пятерка жезлов

Вас ждет тяжелая неделя. Пытаясь двигаться вперед и достичь цели, вы будете сталкиваться с конфликтами и препятствиями. В любом случае на этой неделе вам придется по-настоящему прислушиваться к мыслям других. Слова, которые первоначально казалось критикой, действительно могут оказаться конструктивными отзывами.

Рыбы

Карта Таро: Смерть

Никогда не воспринимайте эту карту буквально. Она только означает новое начало, новую страницу в жизни. Это карта обнуления. Это не физическая смерть, а скорее процесс трансформации себя и отказ от вещей, которые нам больше не служат. Отпустите весь негатив – и ситуация наладится. Речь также идет о токсичных отношениях, которые не дают вам двигаться вперед.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что три знака будут очень счастливы в любви.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.