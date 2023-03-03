Интуиция укажет путь: гороскоп Таро на март для всех знаков

Если в последнее время вы чувствовали себя слишком эмоционально, то причиной этого мог быть переход Солнца в знак Рыб. Вероятно, вам хочется уйти от реальности в мир своих фантазий. Однако эту креативную энергию можно использовать более рационально.

Видео дня

Гороскоп Таро на март для всех знаков зодиака подскажет, как это правильно сделать. Узнайте свой прогноз и входите в весну уверенным шагом.

Овен

Ваши карты Таро: Рыцарь мечей, Туз мечей, Дурак

Вам хочется начать все сначала. Дурак в вашем раскладе показывает, что этой весной вам это удастся. Но Туз и Рыцарь мечей предвещают, что переход в новый этап легким не станет. Но вы все равно любите вызовы, так что сильно переживать не нужно. Будьте честны с людьми и откровенны в отношении своих чувств. Не забывайте, что за свою жизнь отвечаете только вы – не подчиняйтесь чужой воле или мнению по этому поводу, делайте только то, что считаете правильным для себя. Решительность и сила станут вашим оружием.

Телец

Ваши карты Таро: Император, Четверка пентаклей, Мир

Вы находитесь в финальной стадии этапа в своей жизни. Амбиции реализованы, цели достигнуты, выводы сделаны, энергия начинает угасать. Мир показывает, что вы находитесь в фазе отлива, но не за горами новый прилив и в вашу жизнь придет что-то новое. А Четверка пентаклей указывает, что это к лучшему. Вам нужны новые вызовы, чтобы вас не поглотила рутина. Не бойтесь смены приоритетов. В свою очередь, Император говорит, что вам следует взять на себя руководство процессом перемен – самостоятельно решайте, что закончить, а что начать.

Близнецы

Ваши карты Таро: Верховная жрица, Смерть, Шестерка пентаклей

Вы любите делать добрые дела и приносить пользу людям. Сочетание Шестерки пентаклей и Смерти указывает, что в этом месяце вам представится немало случаев. Это поможет вам отвлечься от собственных проблем и усталости и почувствовать свою значимость. К тому же так вы ощутите, что не одиноки в этом мире. Верховная Жрица говорит о том, что это вызовет у вас глубокие духовные откровения. Погружение в проблемы других поможет вам новым взглядом взглянуть на свои. А также получить ценные советы. Чем больше вы отдадите, тем лучше будете чувствовать себя.

Рак

Ваши карты Таро: Башня, Тройка мечей, Колесница

Некоторые события и открытия этого марта станут для вас болезненными. Сочетание Башни и Тройки мечей принесет переосмысление многих вещей через эту боль. Вы заметите, что во многом ошибались. Столкнувшись с этим, сделайте глубокий вдох. Всегда лучше знать правду, чем быть ее слепой жертвой. Худшее позади. Все, что могло произойти, уже случилось, вам остается только действовать – заканчивать дела, осознавать реальность, перестраиваться и двигаться дальше. Колесница указывает, что вам нужно действовать в соответствии с обстоятельствами. Не прячьте голову в песок, встречайте вызовы смело. Чтобы пройти этот этап, вам понадобятся все накопленные знания.

Лев

Ваши карты Таро: Паж жезлов, Пятерка мечей, Отшельник

Вам не нужно воевать в каждой навязываемой вам битве. Иногда просто можно отойти в сторону и не участвовать в драме. И март покажет вам, что это самая лучшая тактика для вас сейчас. На это указывает Отшельник. Однако Пятерка мечей свидетельствует о назревающем конфликте. Но стоит ли вам переводить его в горячую фазу? Споры – это просто шум. Никто таким образом не учится и не меняется. Паж жезлов в сочетании с Отшельником предлагает вам новый подход – просто уходите. Вы отказались драться, так что драка отменяется. Победителей все равно нет, так что бороться дальше бессмысленно. Отпустите ситуацию.

Дева

Ваши карты Таро: Десятка кубков, Паж мечей, Королева пентаклей

Вам понадобится немного больше гибкости, чтобы сохранить важные для себя отношения. И Десятка кубков указывает, что вы можете ее проявить. До конца марта дела на личном фронте должны для вас наладиться. Одиноким Девам карты советуют обратить внимание на представителей водных знаков – Раков, Рыб и Скорпионов. Паж мечей указывает на то, что вам нужна рассудительность – обдумывайте каждый свой шаг. Тестируйте разные подходы и отказывайтесь от тех, которые не работают. Королева пентаклей, в свою очередь, призывает брать на себя больше ответственности. Если лучше других знаете, как следует действовать, действуйте. Однако не злорадствуйте над неудачниками – это испортит ваш успех.

Весы

Ваши карты Таро: Королева мечей, Двойка монет, Девятка кубков

Это будет ваш месяц, поэтому смело двигайтесь вперед. Но не забывайте останавливаться и оценивать свой прогресс, чтобы не наделать глупостей. Двойка монет предвещает хорошую прибыль, время на все запланированные дела также найдется. Не стесняйтесь просить о помощи – на вашу просьбу откликнутся. И загадывайте желания – Девятка кубков указывает на высокую вероятность их осуществления.

Скорпион

Ваши карты Таро: Семерка кубков, Четверка мечей, Шестерка жезлов

Не планируйте на март ничего серьезного – осуществить планы вам не удастся. Четверка мечей свидетельствует о сильной усталости. Лучше возьмите паузу, чтобы наладить свою повседневную жизнь. Взгляните внутрь себя, чтобы найти идеи, ответы и решения для достижения максимального прогресса. Этому способствует Семерка кубков. Ведите с собой внутренний диалог, прислушивайтесь к себе, так вы получите все необходимые ответы и сможете составить хороший план на будущее. Шестерка жезлов указывает на потрясающий успех уже в апреле, если март вы потратите на качественную планировку. Сделайте один шаг назад, чтобы сделать гигантский скачок вперед.

Стрелец

Ваши карты Таро: Двойка кубков, Тройка кубков, Девятка мечей

Двойка и Тройка Кубков показывают, что вы купаетесь в любви, радости, успехе и счастье. Жизнь прекрасна. Дела идут хорошо. Но Девятка мечей говорит о тайном страхе, связанном со столь удачным периодом жизни. Поэтому вы не можете насладиться счастьем сполна. Вы не доверяете тому, что с вами происходит, что-то мешает вам по-настоящему поверить в свой успех. Перестаньте зацикливаться на нем и думать об этом. Снимите бремя, отпустите страх. Просто наслаждайтесь жизнью – она у вас одна.

Козерог

Ваши карты Таро: Колесо фортуны, Семерка мечей, Туз мечей

Всего один разговор может изменить для вас все, так что будьте честны с людьми. Туз мечей – это толчок к открытости, бескомпромиссной правдивости и смелости в разговоре. Однако Семерка мечей указывает, что в вашем окружении есть человек, которому не следует доверять. Не скрывайте своего беспокойства, не угнетайте свои внутренние инстинкты. Вы правы насчет опасности. Предупредите тех, кто может от этого пострадать. Когда вы разберетесь с угрозами, Колесо фортуны вступит в игру и позаботится о ваших делах. Все изменится, вы наполнитесь энергией и отчетливо увидите свой путь.

Водолей

Ваши карты Таро: Императрица, Король жезлов, Туз кубков

Впереди месяц любви, так что ждите романтики и блаженства. Проявляйте щедрость, дарите людям любовь – к этому призывает Императрица. Она зажигает жизнь в существующих отношениях, приносит новую любовь и побуждает строить свое гнездышко. Туз кубков в вашем раскладе также намекает на рождение, беременность, замужество и новую любовь. Вы безусловно закончите месяц в любви. При этом Король жезлов призывает вас не ждать, пока кто-то обратит на вас внимание, а проявлять себя. Знакомьтесь, организуйте романтические приключения, будьте спонтанными, честными, страстными и искренними.

Рыбы

Ваши карты Таро: Справедливость, Паж мечей, Королева пентаклей

Действуйте в гармонии со своей этикой и совестью. Даже если вам будет очень тяжело. В таком случае вы можете рассчитывать на справедливость. На это указывает одноименная карта. Паж мечей говорит об искушении выбрать более простой и короткий путь, но не поддавайтесь. Делайте все правильно и с полной отдачей. Королева пентаклей призывает вас заняться домом и уютом. Также постарайтесь упорядочить свою жизнь и сменить привычки на более правильные. Вам это очень пригодится в будущем. Не бойтесь вызовов – награда будет достойна усилий.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие знаки зодиака могут рассчитывать на карьерные успехи в марте.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.