Интересные встречи или продолжение работы: гороскоп на 20-21 мая для всех знаков зодиака 

Тельцов ждут интересные встречи, возможно, они отправятся в путешествие. Близнецам придется поработать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 20-21 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Наконец-то уже можно отдохнуть, никуда не торопиться, все вопросы решаются, страсти успокаиваются, и вы спокойно можете заняться домашними делами, навести порядок в доме, разобраться в планах и намерениях.

Телец

Будет возможность посетить приятные места, где будет на что посмотреть, с кем-то поговорить. Возможно, вы отправляетесь в путешествие, посещаете какие-то экскурсии или едете в гости к родственникам, где встретитесь с давними знакомыми.

Близнецы

Рабочего времени немного не хватило для завершения текущих дел, и придется перенести часть работу и на выходные, так что будете планировать встречи, проводить собрания и совещания или все дни тяжело работать.

Рак

Хочется вырваться куда-нибудь подальше, но домашние дела не дадут вам этого сделать. Возможно, неожиданно нагрянут родственники, поэтому приходится заниматься их делами, организовывать быт, питание и досуг.

Лев

Все выходные можете провести, помогая другим, например, занимаясь благотворительностью, участвуя в каких-то волонтерских мероприятиях. А может, просто рядом кто-то потребует вашего внимания, заботы и помощи.

Дева

Будет возможность немного поработать, и вас это сейчас почему-то очень радует. Возможно, не хочется быть дома или заниматься семейными делами, так что вы охотно бежите на работу, чтобы не выполнять свои домашние обязанности.

Весы

Личная жизнь требует полного вашего отключения от реальности, нужно будет максимум усилий направить на ваших любимых, посвятить выходные свиданиям, общению, чуть ли не закрыться вдвоем в четырех стенах от всего мира.

Скорпион

Не будет особого желания куда-нибудь выходить и с кем-либо общаться, ведь на этой неделе вы уже перевыполнили план по разговорам. Хочется тишины, уюта, спокойных и уединенных занятий.

Стрелец

Обучение будет очень кстати, ведь вам сейчас очень нужны новые знания и навыки для того, чтобы быть более эффективными и продуктивными. Поэтому вы отправляетесь на курсы, мастер-классы, сдаете экзамены.

Козерог

Будет много активности, физической работы, ведь этот весенний период требует очень много труда, и он будет далеко не интеллектуальным. Даже тем, кто ничего тяжелее ручки не поднимал, приходится время от времени что-то руками делать.

Водолей

Собираетесь дружеской компанией для празднования какого-то семейного праздника или просто душевных посиделок с дорогими для вас людьми абсолютно без всяких официальных поводов. Теперь вы уже начинаете больше ценить обычное человеческое общение.

Рыбы

Выходные проходят как в тумане, ведь вы сейчас находитесь в таком состоянии, что мало осознаете, что происходит. Возможно, сказывается определенная загруженность или напряжение в течение недели.

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