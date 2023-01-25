Интересные предложения или романтика: гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака 

Рыбы получат интересные предложения, речь может идти о финансовой сделке. Водолеев ждет романтика.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 25 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Те средства, которые вы сегодня получите, нужно будет умело распределить, учитывая и ваши самые базовые потребности, и не забыть тех, кто нуждается в наибольшем внимании, и погасить долги, и сделать определенные запасы.

Телец

Вы сегодня будете очень правильными и даже скучными, стараясь выполнить все предписания и соблюсти все правила и законы. И это вас спасает, поскольку найдутся те, что захотят вас проверить и подловить на чем-нибудь, но их планам не суждено сбыться.

Близнецы

Прибыли растут, деньги приходят совершенно неожиданно, но и ваши аппетиты увеличиваются, у вас появляются какие-то новые интересные потребности, хочется купить что-то на будущее, инвестировать в инструменты, материалы, семена или недвижимость.

Рак

Дойдете до того предела, когда некуда отступать, нужно только идти вперед и делать что-то новое, потому что к старому уже нет возврата. И пусть это будет немного страшно, все же нужно будет победить себя и отправиться навстречу новой жизни.

Лев

Коллектив сегодня может создать вам какие-то проблемы, и для того чтобы ситуация не вышла из-под контроля, вам нужно будет их срочно решить, применив все свои менеджерские качества и включив естественное очарование.

Дева

Работа сегодня может показаться особенно тяжелой, но вам нужно доказать себе и кое-кому свою силу и целеустремленность. Вы действительно способны на подвиги, готовы преодолевать препятствия, лишь бы перед вами была ясная и желанная цель.

Весы

Сегодня все складывается так, как вам хочется – и люди нужные встречаются, и с вами во всем соглашаются, и руководство к вам склонно, и даже конкуренты или противники говорят комплименты.

Скорпион

Получите весточку от человека из прошлого, и это поднимает вам настроение, почти окрыляет. Мало того, что вы начинаете вспоминать разные милые вашему сердцу вещи, вы еще и мысленно строите будущее, связанное с этим человеком.

Стрелец

День, который может изменить все. Начинающиеся изменения обещают быть достаточно радикальными, возможно изменение места работы, проживания, разворот в деятельности на 180 градусов, изменение окружения или родственных отношений.

Козерог

Предыдущий период был для вас достаточно напряженным, так что пришло время, когда уже можно немного расслабиться, и даже развлечься. К примеру, позволить себе посетить светские мероприятия, встретиться с друзьями и коллегами.

Водолей

Даже у тех, кто уже давно махнул рукой на личную жизнь, сегодня может случиться любовь или, во всяком случае, знакомство с перспективой на длительную дружбу или роман. И вы поймете, что готовы уже поменять самостоятельное существование на жизнь в паре.

Рыбы

Могут поступать какие-то предложения, связанные с реализацией того, что вам уже не нужно, или каких-то только отягощающих вас запасов. К примеру, кто-нибудь захочет у вас купить продукты, материалы или недвижимость.

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