Интересные новости, деньги или свидания: гороскоп на 19-20 февраля

Водолеи получат интересные новости и предложения сотрудничества, а Рыбы заработают деньги. У Львов могут произойти приятные встречи и свидания, а Девы проведут выходные на командообразующем тренинге.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 19-20 февраля. Кто будет интенсивно работать, а кто отдохнет в семейном кругу, читайте дальше.

Овен

Можете несколько потерять связь с реальностью и переусердствовать с физическими нагрузками. Возможно, вам придется куда-то долго идти или что-то интенсивно делать, поэтому будете чувствовать себя уставшими и истощенными.

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Телец

Планов на эти выходные было немало, но что-то вас ограничивает в ваших стремлениях. И вместо того, чтобы активно действовать – работать или отдыхать, вам приходится все дни смирно сидеть дома и особо не двигаться.

Близнецы

Вы сейчас наслаждаетесь спокойным отдыхом, потому что, к счастью, вы в эти выходные можете расслабиться, и отвести время на себя, подольше поспать, прогуляться или даже получить удовольствие от профилактических приятных процедур типа массажа.

Рак

Будет возможность попасть на какие-нибудь коллективные мероприятия, где вы можете и на людей посмотреть, и себя показать. Впрочем, времени в эти выходные хватит, чтобы и среди людей побыть, и отдохнуть в домашнем кругу.

Лев

Личная жизнь нуждается в усиленном внимании. Впрочем, это вы у кого-то вызываете усиленное внимание, поэтому в эти выходные у вас могут случиться разные приятные встречи, свидания, вы получаете поздравления и предложения.

Дева

Эти выходные вам почти не удастся отдохнуть, поскольку вместе со своими коллегами можете провести время и набраться полезных знаний и навыков совместного обучения или командообразующего тренинга.

Весы

Выходные обещают стать очень ленивыми, потому что даже если у вас полно разных дел, вы их легко можете отложить или переложить на других, а сами захотите насладиться горизонтальным отдыхом, лишь бы вас никто не трогал.

Скорпион

Главная тема этих дней – это общение с родными и близкими людьми, которые сейчас нуждаются в вашем внимании, утешении и добром слове. Поэтому отложите все свои неотложные дела и посетите родственников.

Стрелец

Будет несколько довольно хороших предложений, как провести эти выходные, но вы не сможете одновременно воспользоваться всеми привлекательными перспективами. Поэтому придется определяться и выбирать что-то одно.

Козерог

Будет возможность получить удовольствие от созерцания чего-то прекрасного, будь то театральное действо или кино, а может вы попадете на концерт или выставку. Словом, будете в центре культурных и светских событий.

Водолей

Получите интересные новости, а также предложения сотрудничества. И пусть это пока не выливается во что-то конкретное, но вас вдохновляют даже новое направление мысли и грядущие намерения.

Рыбы

Вы не упустите возможность заработать немного денег, тем более когда они сами идут к вам в руки в виде клиентов или куска хорошо оплачиваемой работы. И это очень хороший знак, показывающий, что вы двигаетесь в правильном направлении.

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