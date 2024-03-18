Интересное предложение или путешествие: гороскоп на неделю до 24 марта для всех знаков зодиака

Скорпионы получат интересное предложение, которое сулит им перемены в жизни. Водолеи могут отправиться в путешествие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 24 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Не медлите с реализацией своей гениальной идеи, которая пришла вам в голову на этой неделе. Пусть она выглядит немного бессмысленной и дорогой, но ведь вы не ищете легких путей. Посмотрите на нее под другим углом и вы увидите, что она – ваш билет к успеху.

Телец

Эта неделя будет настоящим испытанием для вашего таланта дипломата. Вам придется найти общий язык со всеми, кто вам нужен: клиентами, партнерами, коллегами, начальством. Не забывайте о магических словах: "да, конечно", "вы правы", "я полностью с вами согласен".

Близнецы

Вы будете в центре внимания, ведь вы запланировали много интересных событий, на которые отправляетесь с удовольствием. Вы будете праздновать, веселиться, наслаждаться жизнью. И никто не сможет испортить вам настроение, даже если вы забудете про свои обязанности.

Рак

Начинаете новый проект, обещающий быть очень увлекательным и непредсказуемым. Вы одновременно волнуетесь и радуетесь, ведь вы любите вызовы и приключения. Но не беспокойтесь, вы справитесь со всем, что вас ждет.

Лев

Вам предстоит проявить свою честность и справедливость на этой неделе, как в отношении себя, так и других. Не пытайтесь обмануть кого-то или получить больше, чем вам положено. Помните, что вы – король зверей, а не хитрый лис.

Дева

Эта неделя будет спокойной и рутинной, без каких-то особых событий или сюрпризов. Вы будете делать свое дело, как всегда, и ничего вас не смущает. Это хорошо, потому что вы не любите перемены и хаос. Но не засиживайтесь дома, выйдите хотя бы на прогулку.

Весы

Вы станете объектом общенародного интереса на этой неделе. Все будут интересоваться вами, обсуждать вас, хвалить или критиковать. Вы будете чувствовать себя звездой, но не зазнавайтесь. Не все эти комплименты искренние, как и не все сплетни – правдивы.

Скорпион

Вам могут сделать привлекательное предложение на этой неделе, которое может оказаться очень выгодным и перспективным. Не набрасывайтесь на него сразу, а подумайте, не прячется ли за ним какой-то подводный камень. А может, это ваш шанс изменить свою жизнь к лучшему?

Стрелец

Будете иметь на этой неделе много общения, ведь вы приглашены на разные мероприятия, где вы будете не только слушателями, но и докладчиками. Вы будете поражать своими знаниями, умениями, харизмой. Но не забывайте, что не все готовы согласиться с вашей точкой зрения.

Козерог

Вы можете получить предложение о повышении, но не торопитесь соглашаться. Подумайте, стоит ли вам менять свое обычное место работы на что-то новое и неизвестное. Может, вы и так полностью удовлетворены своим статусом и доходами.

Водолей

Вы испытываете сильное желание отправиться в путешествие на этой неделе, увидеть новые места, познакомиться с новыми людьми. Вы можете осуществить свою мечту, если у вас есть время и деньги. А если нет, то вы можете просто посетить какой-то музей или парк в своем городе.

Рыбы

Вы ощущаете облегчение, ведь все ваши проблемы каким-то образом решаются. Вы не знаете, кого за это благодарить: судьбу, друзей, ангелов-хранителей. Но вы радуетесь, что снова можете дышать полной грудью и идти вперед.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.