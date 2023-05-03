Им не везет в любви, и этому есть причина: астрологи назвали знаки зодиака среди женщин, которых часто бросают

Каждая женщина уникальна в своей внешности, своих привычках, характере, а также в способе подачи себя в обществе и семье. Но есть женщины, которые не могут удержать партнера, от них быстро устают мужчины.

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Астрологи издания fabiosa назвали три знака зодиака, у которых очень сложно слаживаются отношения с противоположным полом. Их очень часто бросают.

Водолей

На первый взгляд, женщины-Водолеи самые удачливые: у них постоянно много женихов. Они привлекают мужчин своей экстравагантностью, своей уникальностью и тем, как выделяются на фоне остальных.

Однако женщины-Водолеи склонны разрушать собственное счастье. Их беспокойство душит зарождающиеся отношения. Важно, чтобы они понимали реальность вещей: мужчины — хищники! Не следует показывать всю свою любовь на ранней стадии отношений.

Рыбы

Это нежные, романтичные и ранимые люди. Это то, что и привлекает мужчин, и убивает отношения. После знакомства с потенциальным партнером женщина-Рыбы доверяет ему все свои проблемы. Она мгновенно превращается в девицу в беде, которая ничего не может сделать сама.

Стрелец

Женщина-Стрелец в душе хищница, и любовь для нее — своего рода игра. Она не очень серьезно относится к своим отношениям, часто позволяя себе "играть" с мужскими чувствами. Разумный партнер быстро понимает мотивы женщины-Стрельца и потихоньку уходит из отношений, а слабые мужчины могут проводить с женщиной-Стрельцом годы, не замечая очевидного.

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