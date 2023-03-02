Худшая неделя: три знака зодиака ждут серьезные проблемы

Влияние Сатурна и Плутона на этой неделе принесет трем знакам зодиака тяжелые дни. Попытки двигаться против течения и держаться за прошлое приведут только к проблемам. Они могут впадать в высокомерие и эгоцентризм, испытывать влияние темных энергий и регулярно переживать взрывы чрезмерно сильных эмоций.

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Астрологи определили эти три знака, которым будет труднее всего. И приготовили для них несколько советов, как легче пережить сложный период.

Телец

Вы отчаянно пытаетесь закрыть уже завершенный период жизни, но вам это не удается. Энергия ностальгии тянет вас назад. Вам хочется домой, в свою зону комфорта. Между тем, на работе вам предстоит важный разговор с руководством, а то и предложение запустить какой-то новый проект. Но ближе к выходным над вашим рацио могут одержать верх желание бунтовать и дух свободы. Старайтесь держать себя в руках в эти дни.

Скорпион

Вы полностью погружены в дела и заботы, направленные на других людей, и у вас почти не остается места для себя, времени на расслабление. Ближе к концу недели это может обернуться потерей ощущения безопасности и напряженной ситуацией в семье. Постарайтесь отстоять свое и позаботиться о собственном благополучии, это позволит вам в конце концов возродиться и завершить темную полосу вашей жизни.

Водолей

Финансовые проблемы беспокоят вас в эти дни. Также вы испытываете определенные сомнения в своих силах на работе. Сосредоточьтесь на цели и заглушите все окружающие шумы, они вам только мешают. Старайтесь контролировать раздражительность, которая появилась у вас на днях. Да, когда кто-то пытается нарушить ваш комфорт и вклиниться в течение жизни, это неприятно. Но вы сейчас проходите через завершение важного периода и должны наконец-то выбрать направление дальнейшего движения. Сосредоточьтесь на этом и все неважное перестанет вас беспокоить.

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