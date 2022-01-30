Готовы на все ради любимой: астрологи назвали лучших мужей по знаку зодиака

Быть за мужем как за каменной стенной – это ли не самая заветная мечта многих женщин. Но не все представители зодиакального круга среди мужчин готовы окружить свою вторую половинку заботой.

Астрологи издания Сhedonna назвали лучших мужей по знаку зодиака, которые готовы на все ради любимой. Узнайте, кто есть в списке.

Козерог

Мужчины-Козероги отличаются романтичностью. Представители этого знака проявляют много внимания к тем, кто заставляет их сердце биться чаще. Козероги готовы на все, чтобы доказать свою любовь. К тому же, они очень щедрые – не скупятся на роскошные путешествия и экстравагантные подарки.

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Рыбы

Мужчины-Рыбы используют свою интуицию, чтобы удивить избранницу. Они демонстрируют заботу, чтобы показать свою привязанность. В отличие от Козерогов, которые предпочитает "масштабные" жесты, Рыбы могут проявить внимание утренней чашкой кофе, ужином, который они приготовили сами, или же букетом цветов.

Лев

Воодушевленные своим эго и желанием угодить, мужчины-Львы засыпают свою избранницу комплиментами и подарками. Представители этого знака чрезвычайно щедры и обожают путешествия, поэтому будут часто приятно удивлять свою вторую половинку.

Телец

Уроженцы этого знака прилагают все усилия для обеспечения благополучия своей семьи. Они готовы сделать все, чтобы их избранница и дети ни в чем не нуждались. Кроме того, мужчины-Тельцы всегда готовы выслушать и дать нужный совет. Они очень понимающие и надежные.

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