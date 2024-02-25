Готовьтесь к расплате: какие знаки зодиака наиболее злопамятны

Определенные черты характера зависят от расположения небесных тел в момент рождения – по крайней мере, так утверждают астрологи. Поэтому все отрицательные качества можно смело аргументировать знаком зодиака: Скорпионы не виноваты, что они хитрые манипуляторы, а Раки от природы подвержены меланхолии и страданиям.

Некоторые люди готовы подставить вторую щеку, когда их обидели, другие же начинают придумывать план мести. Астрологи составили рейтинг злопамятных знаков зодиака, которые никогда не прощают обид и станут самыми свирепыми врагами.

Рак

Возможно, вы удивились, увидев в этом рейтинге чутких и заботливых Раков, которые очень любят поныть. На самом деле Раки испытывают удивительную жажду мести, когда дело доходит до людей, которые их оскорбили. Врагами чаще всего становятся бывшие: Раки долго страдают, когда кто-то, кого они любят, причиняет боль.

Астролог Ракель Родригес отметила, что Раки становятся пассивно-агрессивными, когда кто-то не отвечает взаимностью на их чувства. Раки совсем не прямолинейны, они долго и тихо будут продумывать план мести, чтобы нанести удар в самый неожиданный момент.

Козерог

Пусть тихий характер Козерогов не вводит вас в заблуждение. Внешне они могут казаться спокойными, вдумчивыми и рациональными людьми, занятыми только своей карьерой. Но этот земной знак все видит, все замечает и ничего не забывает.

Козероги стратегичны в своей мстительности. Они тщательно планируют свои ответы и ждут подходящего момента, чтобы нанести ответный удар. А в эффективности этого удара можно не сомневаться.

Дева

Девы – перфекционисты во всем, и в мести тоже. Они делают просчитанные шаги, используют всю свою смекалку, чтобы разработать стратегию мести.

Астрологиня Стена Гарбис говорит, что Девы умеют маскировать свои слабые стороны. У них две личности. Внешне кажется, что эти милые и добрые люди не способны кого-то обидеть, но на самом деле они тайно планируют разрушить жизнь обидчика.

Лев

Львы естественно стремятся находиться в центре внимания. Конкурировать со Львами опасно – они не хотят уступать место на пьедестале.

"У них сильное чувство гордости и достоинства – и это может объяснить, почему Львов так легко обидеть", – отметила Родригес. Когда Львам причиняют боль, они не будут злиться или жаловаться. И на длительные стратегические размышления они времени не тратят. Львы делают месть ярким зрелищем. Но разрушать чью-то жизнь благородные Львы не будут – им достаточно, чтобы соперник четко понял последствия своих действий.

Овен

Овнами управляет Марс, планета действия и агрессии. Когда они злятся, то говорят ужасные вещи. Это именно тот знак, который добиваете вас ногами, когда вы обессиленно падаете.

Астрологи советуют соблюдать осторожность, поскольку эти огненные знаки немедленно отреагируют, когда почувствуют, что их предали: Овнам не нужны долгосрочные планы. Они действуют импульсивно, и обычно это приводит к быстрой и прямой конфронтации.

Скорпион

Астрологи говорят, что Скорпионы – самые мстительные и жестокие люди. А еще они отличные манипуляторы, способные морально уничтожить оппонента.

Скорпионы отличаются силой, а также стремлением любой ценой отстаивать свои убеждения. Однако вместе с этими положительными качествами Скорпионы испытывают острую потребность мстить,если кто-то поступает (по их мнению) неправильно.

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