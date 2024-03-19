Гороскоп на весеннее равноденствие: некоторых знаков ждет сюрприз

В этом году весеннее равноденствие наступает 19 марта 2024 в 23:06 по восточному времени. Этот день, знаменующий собой начало астрологического календаря и сезона огненного Овна, заставит некоторых чувствовать неожиданное вдохновение.

Несмотря на то, что это событие, несомненно, повлияет на огненные знаки зодиака, все остальные также ощутят особую энергию. Астрологи подготовили прогноз, который поможет понять, как направить ее в свою пользу.

Овен

Начался сезон Овнов, поэтому они, как никто другой, почувствуют свежую энергию весеннего равноденствия. Сейчас прекрасное время для реализации планов и запуска любых новых проектов. Овны от природы склонны к импульсивности, поэтому при равноденствии вам следует быть осторожными и действовать обдуманно.

Телец

Настал момент заглянуть внутрь и справиться с любыми чувствами, страхами или проблемами, которые тяжелым бременем легли на ваше сердце. Воздействие весеннего равноденствия вы почувствуете довольно тонко. Это явление коснется ваших внутренних струн, поэтому создайте пространсво для отдыха и расслабления. Это позволит Тельцам полноценно восстановиться.

Близнецы

Весеннее равноденствие позволит Близнецам почувствовать себя более социально активными, чем обычно. Поскольку вы воздушный знак, можете зарядиться энергией Овна и превратить ее в действия. Однако не стоит слишком перегружать себя и планировать задолго наперед, потому что это ощущение подъема впоследствии пройдет.

Рак

Раки могут почувствовать напряжение в их рабочей жизни. Подумайте о том, чтобы начать вести новый интересный проект или попросить повышения за свой тяжелый труд. Если вы думали о смене карьеры, сейчас самое время сделать это.

Лев

Поскольку Львы – это огненный знак, во время весеннего равноденствия вы будете чувствовать себя отлично. Это астрономическое явление подчеркивает ваш девятый дом, который ассоциируется не только с путешествиями, обучением и исследованиями, но и с удачей и интуицией. Используйте эту энергию, чтобы расширить кругозор.

Дева

Равноденствие может принести вам завершение, которого вы так долго ждали. В этой связи вы можете чувствовать себя импульсивными, поэтому убедитесь, что полностью конкретизировали и обсудили возможное влияние любого решения на вашу жизнь. Кроме того, сейчас самое время оптимизировать свои финансы.

Весы

Весеннее равноденствие осветит динамику романтических отношений Весов. Однако иногда вы можете попадать в тяжелое эмоциональное состояние из-за того, что ваша самоотверженность конфликтует с индивидуализмом Овна. Постарайтесь дать простор своим близким, поставьте себя на первое место и не воспринимайте все слишком близко к сердцу.

Скорпион

Равновление повлияет на обыденные повседневные дела Скорпионов. Некоторые ваши привычки могут казаться несущественными, но со временем они принесут результат и помогут достичь высоких целей. Однако не стоит слишком углубляться в рутину. Попытайтесь понять, какие привычки поддерживают вашу подлинность, а какие нет.

Стрелец

Креативность и оптимизм являются одними из природно сильных сторон Стрельцов. Весеннее равноденствие усилит оба этих качества. Эта энергия, несомненно, мотивирует, но не стоит браться за многие дела одновременно, поскольку впоследствии вы можете оказаться в окружении полузавершенных проектов.

Козерог

Весеннее равноденствие поможет вспомнить опыт, который вас сформировал, и ускорит личностный рост Козерогов. Вы также почувствуете энергию нового начала, которая заставит задуматься о новых начинаниях. Направьте ее на общение с родственниками или займитесь проектом ремонта дома.

Водолей

Водолеям следует готовиться к изменениям мышления, потому что весеннее равноденствие откроет ваш разум для большего оптимизма и новых идей. Вы почувствуете легкость и свободу, когда откажетесь от сдерживающих вас установок. Речь идет об убеждениях, вызванных неуверенностью в себе или страхом будущего.

Рыбы

Рыбы привыкли мыслить глобально и ставить перед собой множество целей. Весеннее равноденствие поможет структурировать мысли и воплотить планы в жизнь. Кроме того, Рыбам стоит спросить себя, действительно ли определенные привычки, проекты или люди достойны вашего драгоценного времени, энергии или денег. Распределите свои ресурсы верно.

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