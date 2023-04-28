Гороскоп на май: каким знакам удастся построить фантастическую карьеру

Май будет самым успешным месяцем в плане карьеры для представителей нескольких знаков зодиака. Последний месяц весны будет полон астрологических транзитов, которые повлияют профессиональную жизнь.

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Астрологи советуют прислушиваться к интуиции, обдумывая важные решения. Можно ждать, что во второй половине месяца общение прояснится, а проекты принесут вознаграждение. В конце мая Марс войдет в знак Льва, создав благоприятные условия для формулирования долгосрочных целей.

Овен

Последний месяц весны принесет много финансовых возможностей, поскольку Меркурий, Юпитер и Луна проходят через ваш второй дом денег, работы и материальных благ. Возможно, вы захотите совершить важную покупку, связанную с недвижимостью. Когда 20 мая Марс войдет в огненный знак Льва, вы почувствуете мотивацию совершить серьезные скачки в карьере.

Телец

Транзит Юпитера в вашем знаке начнется 16 мая и продлится целый год. Это действительно принесет вам все, чего вы желали. "Нет ограничений для вашего успеха, кроме ограничений, которыми вы сами себя сдерживаете", – говорят астрологи. Попробуйте себя в чем-нибудь новом. Не истощайте творческую энергию пустыми делами.

Близнецы

Для вас май будет не очень успешным. Вы почувствуете тревогу и неуверенность в работе. Астрологи объясняют это тем, что сразу несколько планет будут проходить через ваш двенадцатый дом закрытия, кармы и ограничительных убеждений. Попытайтесь потратить время и энергию на налаживание деловых связей. В конце месяца уделите время творчеству и креативу.

Рак

Вы будто начнете жизнь с чистого листа. Вы извлекли так много уроков в своей карьере, которые привели вас к этому моменту. Будьте открыты и приготовьтесь принять новые возможности. Май бросит вызов вашему синдрому самозванца и искренне попросит вас твердо отстоять свою силу, чтобы сделать следующий шаг. Попытайтесь сделать что-то для воплощения давней детской мечты. Астрологи советуют избавиться от неуверенности и страха.

Лев

Вам придется принимать ответственность за свои действия и исправлять все недостатки. Будьте искренними к окружающим и попробуйте научиться работать в команде. Это отличный месяц для продавцов, владельцев бизнеса и инвесторов. В конце мая вы наконец-то увидите результат своего труда. Будут вознаграждения, похвалы, повышение и пополнение банковского счета.

Дева

Вы будете удивлены своей производительностью в мае. Представителям творческих профессий следует рассчитывать на успешные публикации или контракты. Астрологи говорят, что сбудутся ваши самые смелые мечты. Возможно, вам нужно время, чтобы поработать наедине. Вам больше не будет казаться, что вся упорная работа проделана напрасно.

Весы

Если вы испытывали скуку на работе, то май наконец-то принесет яркие события и эмоции. Астрологи прогнозируют повышение зарплаты, получение большего количества клиентов или даже новое прибыльное партнерство в бизнесе. Не торопитесь принимать важные решения. Внимательно читайте условия договора и контракта. Марс в знаке Льва – идеальный транзит для представителей креативных профессий.

Скорпион

Вам может показаться, что вы выбрали не ту дорогу. Есть время все изменить. Вы действительно можете подняться на вершину карьерного Олимпа, если посвятите время тому, что вам нравится. В мае звезды прочат несколько долгосрочных проектов и новые перспективные знакомства.

Стрелец

Май будет направлен на то, чтобы собраться с мыслями и оценить свои силы. Будут новые возможности и появятся неожиданные перспективы. Однако попытайтесь установить баланс между работой и личной жизнью.

Козерог

Вас ждут новые вызовы, идеи, перспективы и впечатления. Подготовьтесь к месяцу "мозгового штурма". Но не забывайте об отдыхе. В конце месяца выделите немного времени для путешествий, свиданий и отдыха с друзьями. Если какой-то рабочий проект в вашей жизни зашел в тупик, вы можете ожидать больших изменений 20 мая по этой незавершенной работе.

Водолей

Вам нужно понять свои стремления и ответить на вопрос: чего вы действительно хотите от карьеры? Май – месяц трансформаций. Вам придется взглянуть на ежедневную рутину под новым углом.

Рыбы

В мае вам придется много общаться и эти разговоры не всегда будут приятны. Но они необходимы для вашего дальнейшего роста. Будут новые возможности, позволяющие перейти на новый этап в карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости.

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