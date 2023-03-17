Гороскоп на день весеннего равноденствия: какие знаки попадут в фавориты судьбы

Уже 20 марта наступит день весеннего равноденствия – новый астрологический год. Это время обновления, возрождения и радикальных изменений для всех знаков зодиака.

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Астрологи проанализировали небесную ситуацию и рассказывают, какого рода это будут изменения. И посоветовали, как лучше провести день равноденствия и на чем сосредоточиться.

Овен

Люди, рожденные под этим знаком, обладают быстрой и огненной энергией, но весеннее равноденствие потребует от них замедлиться. Как бы вам ни хотелось ухватиться за одну из множества возможностей, сдерживайте себя. Лучше устанавливайте связи с новыми людьми и углубляйте их со своими близкими. Расширение круга общения и забота о собственных ресурсах принесут вам пользу.

Телец

Еще с 2018 года Тельцы находятся под достаточно сильным давлением, которое оказывает на них квадратный аспект Урана и Сатурна. Но весеннее равноденствие этого года принесет этому знаку облегчение. Для вас наступает время отдыха. Цените комфорт и радость, заботьтесь о себе, сконцентрируйтесь на том, что планируете совершить. Ваша жизнь была напряженной, пора сделать паузу для глубокого релакса. Полезно будет сменить обстановку.

Близнецы

Вас ждет бешеный всплеск энергии на равноденствие. Вы можете заметить за собой стремление к новым видам деятельности – изучению языков, погружению в новую работу, получению знаний по ранее совершенно неизвестной для вас теме. Следуйте за этим стремлением. Полезно будет заниматься творчеством и выходить за пределы своих границ. Главное условие – деятельность должна доставлять вам радость.

Рак

Вы любите домашний уют – насладитесь им сполна. Равноденствие означает начало не самого простого периода для вас, вы будете испытывать давление. Утраты и приобретения этого периода могут быть для вас слишком сложными с точки зрения контроля эмоций. Поэтому оставайтесь верны себе и выбирайте тот способ восстановления, который для вас самый комфортный. Приготовьте себе вкусный напиток, раскройте любимую книгу. Отдохните в своей атмосфере.

Лев

Начало весны, пробуждение жизни – ваша стихия. Равноденствие несет вам приключения и возможности, так что воспользуйтесь ими. Проявите себя. У вас может возникнуть желание создать что-то значимое, что-то, что повлияет на жизнь других людей. Не сдерживайте это желание. По возможности найдите себе партнера, разделяющего с вами радость творчества. Но для реализации замысла вам понадобится дисциплина, которая у вас порой хромает.

Дева

Позаботьтесь о тех, за кого отвечаете. Даже если это домашнее животное, комнатное растение или вы лично. Вы сейчас полны ресурса для этого. Астрологическая ситуация указывает на то, что вы можете ощущать напряжение и нуждаться в установлении равновесия. Подправьте свой распорядок дня в сторону более сбалансированного. И не воспринимайте слова других людей на свой счет. Вы сейчас можете быть слишком чувствительны, учитывайте это.

Весы

Внимательно следите за своими словами, особенно когда вы говорите о рабочих вопросах. Врожденная вежливость и взвешенность помогут наладить много полезных связей. Вы можете почувствовать тягу к бурной деятельности и увеличению активности. Но звезды рекомендуют сосредоточиться и успокоиться. Сейчас хорошее время, чтобы переключиться с веселья на серьезное отношение к жизни.

Скорпион

Равноденствие станет для вас напряженным временем. Ваша настороженность по отношению к другим людям рискует поглотить вас. Но сейчас вы можете ослабить свою бдительность. Проанализируйте свои эмоции и чувства и отпустите те, которые больше вам не нужны. Сейчас это должно произойти для вас особенно легко. Проявляйте себя на работе или в других местах, где вы находитесь в поле зрения других людей. Так вас лучше заметят и оценят.

Стрелец

Для вас приходит время не просто зажечь искру, а запустить целый фейерверк. Но будьте осторожны, не сожгите в нем больше, чем хотелось бы. Другими словами, действуйте по-большому и позвольте себе сиять и быть на отношении, но при этом не будьте безрассудны. Вносите полезные изменения в свою ежедневную рутину. К примеру, добавьте приятную для вас тренировку или найдите время для приготовления полезной пищи. Утешение ищите в общении с друзьями.

Козерог

Последние несколько лет были для вас непростым временем. Это весеннее равноденствие станет хорошим моментом, чтобы проанализировать, какие трудности вам мешали все время. Также вы можете рассчитывать на неожиданное озарение. Сосредоточьтесь на вопросах ценностей и финансов. Как бы ни было вам сложно в прошлом, сейчас вы наконец-то способны увидеть свет в конце тоннеля и начать к нему двигаться.

Водолей

Вам нравится все контролировать, но это равноденствие несколько выбьет землю у вас из-под ног. Вас это может раздражать, огорчать или пугать. Но постарайтесь приглушить свое стремление к стабильности и принять изменения, которые сами идут к вам. Более того, самостоятельно найдите себе новое хобби и новых друзей, которые могли бы его с вами разделить. Ваша жизнь должна стать только ярче.

Рыбы

Берегите себя в период равноденствия. Воздействие звезд на вас будет побуждать вас к громким вечеринкам и всяческим безрассудствам. Не отказывайте себе в радостях жизни. Но помните об умеренности. Именно она должна стать для вас главным приоритетом, независимо от того, о чем идет речь – потребление пищи и напитков, поиск информации или общения. Вы сейчас очень чувствительны, поэтому постарайтесь не торопиться и быть внимательными к деталям.

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