Гороскоп на День Валентина 2023: каким знакам повезет в любви

Нынешний День святого Валентина будет особенным, ведь он будет предшествовать переходу Венеры, планеты любви, красоты, гармонии и привязанности в знак Рыб – знак своей силы. Следовательно, вторая половина февраля действительно будет периодом, благоприятным для романтики, любви и даже брака.

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Астрологи составили прогноз с подсказками, как порадовать представителей разных знаков зодиака в День Валентина 2023. Найдите в списке знак своего партнера и узнайте, какой сюрприз ему приготовить.

Овен

Звезды предвещают одиноким Овнам судьбоносную встречу, так что не сидите дома, чтобы не упустить свое счастье. Представителям знака, которые находятся в отношениях, этот день может принести некоторые проблемы. Так что, если у вас есть партнер Овен, запланируйте для него внезапную романтическую прогулку – это будет лучший подарок.

Телец

Представители этого знака не чужды романтики и не прочь завести не слишком глубокие отношения, чтобы просто порадовать себя ощущениями. Но одиноким Тельцам в праздник любви может посчастливиться встретить свою настоящую любовь. Если вы любите человека, родившегося под знаком Тельца, придумайте какой-нибудь особо романтичный жест или подарок – его по достоинству оценят.

Близнецы

Одиноким Близнецам особенно повезет в праздник любви, поэтому звезды советуют им открыться всему новому. Тем, кто готовит подарок человеку, рожденному под этим знаком, стоит иметь в виду – что бы вы ни придумали, ваш партнер превзойдет вас в романтичности. Будьте готовы к этому и постарайтесь придумать что-то уникальное.

Рак

Самый романтичный из всех знаков будет серьезно настроен на празднование Дня Валентина. От Раков следует ожидать жестов по примирению или разрешению конфликтов, интересных предложений и подарков. Постарайтесь разделить энтузиазм своего партнера-Рака. Этим вы укрепите ваши отношения.

Лев

Влюбленный Лев никогда не упустит возможность побаловать свою половинку, поэтому в праздник уместно будет сделать что-то похожее и для него. Организуйте необычное свидание, приготовьте изысканный ужин, придумайте экстравагантный подарок. Самим Львам звезды советуют быть осторожными в проявлениях своей любви, чтобы не переборщить. Одиноким представителям знака следует начинать искать свою половинку.

Дева

Одиноким Девам, скучающим по бывшей любви в праздник представится шанс на успешное воссоединение. Проявите деликатность и покажите свои истинные чувства и можете получить желаемое. Партнера-Деву лучше не раздражать чрезмерной романтичностью. Не старайтесь превратить празднование в нечто особенное, подарите свое тепло и нежность – в отношениях это главное.

Весы

Весы подойдут к празднованию Дня влюбленных со всей ответственностью и старанием. Поэтому отблагодарите своего партнера за усилия. Это пойдет вашим отношениям на пользу. Если вы планируете сюрприз для любимых Весов, убедитесь, что ваш план безупречен, и тогда день станет для вас поистине особенным.

Скорпион

Чтобы порадовать Скорпиона, помогите ему раскрыть свою страстность. Готовьтесь получить от партнера любовное письмо или песню. Они могут оказаться несколько неловкими и, возможно, чрезмерно эмоциональными. Что ж, оцените старания своей половинки. Поверьте, в подарок действительно будет вложена вся его душа.

Стрелец

Не ждите от Стрельца широких жестов или экстравагантных подарков на праздник. Они больше ценят хорошо проведенное вместе время и подлинную интимность. Приготовьте и для своей половинки что-то очень камерное с семейным уютом и теплом. Так вы окажетесь на одной волне и укрепите свою любовь.

Козерог

Не тяните своего Козерога в места всеобщих празднований. Подарите праздник только для двоих. Поверьте, ваша половинка этому только обрадуется. И не ждите типичных подарков или цветов – для них они не стоят стараний. Ваш Козерог просто провел День Валентина с вами – это уже большой подарок и знак внимания. Одиноким представителям знака звезды приготовили шанс встретить настоящую любовь.

Водолей

Если ваш партнер-Водолей захочет устроить в Валентинов день свидание с другими влюбленными друзьями, соглашайтесь. Это доставит ему большую радость, ведь представители этого знака любят компанию и веселье. Такое празднование может пойти вам на пользу. Одиноким Водолеям звезды также предвещают успешную охоту на любовь в компании.

Рыбы

Не бойтесь, если ваш партнер-Рыбы придумает к празднику что-то действительно экстраординарное и масштабное. Это означает только одно – вас любят всем сердцем. Звезды предсказывают тем, кто примет такой подарок от Рыб, укрепление отношений.

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