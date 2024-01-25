Гороскоп на 25 января: как Волчье полнолуние повлияет на все знаки зодиака в этот день

Уже сегодня, 25 января, состоится первое полнолуние в этом году. В народе его называют Волчьим. Этот день считается благоприятным, наполненным энергетикой таинственной Луны.

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Астрологи рассказали, что этот день принесет рожденным под всеми двенадцатью знаками зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать свой прогноз.

Овен

Полная Луна подчеркнет ваши нынешние интересы, романы и развлечения. Смело демонстрируйте свой талант. Вы также можете почувствовать необходимость выразить в этот день какие угодно чувства, которые вы испытываете к особому человеку. Не сдерживайте себя.

Телец

На первый план выйдут ваши личные дела. Подумайте о том, чтобы улучшить обстановку своего дома или устроить домашнюю вечеринку. Идея состоит в том, чтобы создать для себя и близких безопасное пространство.

Близнецы

Ваши нынешние идеи и мысли станут яснее в полнолуние, что придаст вам смелости поделиться ими со всеми, кто готов вас выслушать. Сегодня вы почувствуете необходимость использовать свой голос так, чтобы другие заметили вас и встали на вашу сторону.

Рак

Во время январского полнолуния ваше основное внимание будет сосредоточено на финансовом положении, бюджете и личных ресурсах. Отдавайте приоритет своим желаниям и помните, что уход за собой не обязательно должен быть дорогим.

Лев

Полнолуние может заставить вас задуматься о том, как продемонстрировать себя с лучшей стороны. Даже если вам это не нужно, вам захочется признания. Вы привыкли быть в центре внимания и хотите, чтобы люди больше знали о вас и вашей работе.

Дева

Загляните внутрь себя. Качества и дары, которыми вы владеете, но скрываете от других, сейчас могут быть признаны. Вы заслуживаете этого. Почувствуйте удовлетворение, занимаясь деятельностью, дающей вам уверенность в себе.

Весы

Посвятите день отношениям, связям и общению. Вы увидите, как ваши люди признают и поддерживают вас. Научитесь чувствовать себя непринужденно, общаясь с людьми, которые вас ценят и готовы поддержать ваши начинания.

Скорпион

Сосредоточьтесь на своем социальном статусе. Сегодня вы можете начать новую профессиональную карьеру или получить признание за свои достижения на работе. Вы тяжело работали и заслуживаете награды. Не стесняйтесь показать свои успехи, чтобы получить его.

Стрелец

Ваши духовные убеждения и стремление к просветлению и мудрости нуждаются в большем внимании. Поговорите с людьми, которые помогут вам лучше познать внешний мир. Рискуйте и выходите за пределы зоны комфорта. Сегодня можно быть немного импульсивным.

Козерог

Пересмотрите свои долги и финансовые обязательства. Вы всегда с гордостью выполняли свои обязанности – позаботьтесь о том, чтобы хорошо справиться и на этот раз. Возможно, вы сможете поддержать близкого человека, которому необходима ваша финансовая помощь.

Водолей

Полнолуние прольет свет на вашу романтическую жизнь. Вы будете более заинтересованы в общении с теми, кто подставляет вам плечо в период спада. Даже если вам не нравится, когда вам уделяют слишком много внимания, сейчас подходящий момент, чтобы выразить то, что вам нужно. Позвольте людям в вашей жизни восполнить вашу потребность в энергии.

Рыбы

Обратите внимание на свои обязанности, распорядок дня и уровень производительности – вы можете взять их под контроль. Это полнолуние время – время, чтобы переориентироваться, если вы чувствуете, что оторвались от привычного хода своей повседневной деятельности. Вознаградите себя чем-нибудь, что заставит вас гордиться собой.

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