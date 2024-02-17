Гороскоп на 2024 год: когда самые счастливые даты для свадьбы для каждого знака зодиака

Свадьба – это знаменательное событие, к которому многие люди относятся с трепетом и волнением. Выбор даты может быть сложной задачей, ведь хочется, чтобы этот день был идеальным.

2024 год очень удачен для заключения брака, поэтому астрологи поделились датами, которые более благоприятны для бракосочетания, чем другие, в зависимости от вашего знака зодиака.

Согласно общему прогнозу в 2024 году не стоит планировать свадьбу на май, июнь, август сентябрь и октябрь.

Астрологи рекомендуют рассмотреть 18, 19 и 20 апреля. В июле выбрать 9, 11, 12, 13, 14 или 15 число. В ноябре – 12, 13, 16, 17, 18, 23, 25 и 26. А в декабре – 4, 5, 9, 10, 12 и 14

Также 8-е число любого месяца подойдет для женитьбы, поскольку число 8 символизирует бесконечность и любовь между партнерами.

Овен

21 и 22 марта и 10 апреля являются благоприятными датами, чтобы вступить в брак с любимым человеком.

Лучшие цвета для Овнов – это красный и бордовый.

Телец

Звезды рекомендуют Тельцам жениться или выходить замуж 6, 15 и 19 мая. Удачными и гармоничными для церемонии станут кремовые и пастельные оттенки.

Близнецы

Благоприятные даты для бракосочетания для Близнецов – это 2, 9 и 20 июня. Добавьте немного оттенков зеленого в свой свадебный образ.

Рак

7, 12 и 21 июля – это наиболее удачные даты для женитьбы Раков. Белый цвет сделает церемонию гармоничной.

Лев

26 июля, 6 и 19 августа являются хорошими датами для брака для людей, рожденных под знаком Льва. Обратите внимание на багровый и красный цвета.

Дева

28 августа, 9 и 17 сентября – хорошие даты для женитьбы, а наиболее подходящими цветами являются земляные и желтые оттенки.

Весы

Выбирая дату для свадьбы обратите внимание на 22 сентября, 5 и 13 октября. Для этого кардинального знака Солнца лучше всего подойдет свадьба в пастельных тонах.

Скорпион

8, а также 17 октября и 7 ноября – хорошие даты для женитьбы для представителей солнечного знака Скорпиона. Обратите внимание на оттенки шафрана при выборе свадебного декора и наряда.

Стрелец

21, 28 ноября и 13 декабря – хорошие даты для Стрельцов, чтобы жениться. Оттенки желтого идеально подойдут для вашего свадебного стиля.

Козерог

В декабре 22 и 29 число будут наиболее благоприятными для свадьбы этого земного знака. В этот день оттенки синего цвета принесут гармонию и радость.

Водолей

11 и 18 февраля – самые благоприятные даты для женитьбы для Водолеев. Удачные цвета – черный и серебристый.

Рыбы

9, 12, 15 и 20 марта – хорошие даты свадьбы для Рыб. Наиболее благоприятные цвета для ношения – оттенки желтого и золотистого.

Астрологи также отметили, что в 2024 году Телец, Рак, Скорпион, Козерог и Рыбы обретут свою любовь, если этого до сих пор не произошло.

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