Гороскоп любви на 2024 год для всех знаков зодиака: какие даты будут счастливыми

Астрологи обещают, что в 2024 году представители всех знаков получат от Вселенной много любви. Венера, планета романтики, щедро одаривает каждый, начав год рядом с Марсом, чтобы прибавить к отношениям страсти и постоянства. Благоприятным будет также влияние Юпитера.

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Как это повлияет на каждый знак, можно узнать из детального любовного гороскопа на год. А также список наиболее удачных дат для всех знаков.

Овен

Первая половина года будет очень благоприятной для любви, особенно если заводить знакомства с иностранцами. Все это благодаря вашему управляющему Марсу, который добавляет страсти к близким связям в начале января и февраля, а также к дружбе или сотрудничеству в марте. Венера войдет в ваш знак в апреле, вы будете выглядеть прекрасно и излучать харизму. Также хорошим будет период с середины июля по середину августа. Лунные затмения в марте и октябре раскроют определенные секреты в вашей жизни и это может раскрыть вашу скрытую и более уязвимую сторону.

Лучшие любовные даты для Овна: с 6 по 29 апреля, с 12 июля по 5 августа, с 30 августа по 23 сентября.

Телец

Юпитер в вашем знаке до конца мая принесет вам удачу не только в любви, но и во всем, чего ваше сердце пожелало в новогоднюю ночь. Сочетание Марса и Венеры в начале года придаст сильную страсть. Возможны интрижки со старшими партнерами или выход кого-либо из френдзоны з зону романтики в конце марта – начале апреля. Весь май вы будете настоящим любовным магнитом. Август станет идеальным месяцем для наведения гармонии в отношениях. Интенсивность, доверие, преданность и много времени, проведенного вместе с глазу на глаз – это то, к чему вы, вероятно, стремитесь и получите в этом году.

Лучшие любовные даты для Тельца: с 30 апреля по 23 мая, с 6 по 29 августа, с 24 сентября по 17 октября.

Близнецы

Самое начало 2024 года может стать для вас переломным в любви, ведь Венера и Марс будут находиться в вашей зоне партнерства. Эти две страстные планеты часто сочетаются, чтобы подарить того самого человека. Но будьте осторожны, чтобы вас не ослепили острые ощущения нового года и новой любви. Избегайте спешки и все хорошо обдумывайте. В мае Венера войдет в ваш знак, чтобы подарить особую привлекательность даже без труда. Вы можете получить много вариантов на выбор и поэтому проявлять непостоянство. В августе все сбалансируется. Однако затмение Луны в октябре может подсказать вам дать кому-то второй шанс, что может быть верным поступком.

Лучшие любовные даты для Близнецов: с 1 по 23 января, с 24 мая по 17 июня, с 30 августа по 23 сентября, с 18 октября по 11 ноября.

Рак

В последнее время отношения, вероятно, стали для вас несколько запутанными, поскольку ретроградный Меркурий принес вам или вашему любовному интересу неуверенность в любви. Но сочетание Венеры с Марсом развеет этот туман. В июне планета любви войдет в ваш знак, и вы сможете взять свои отношения под контроль. Сентябрь раскроет вашу тайную жаркую сторону, а к ноябрю все стабилизируется и станет гармоничным. Подумайте о том, чтобы дать себе и партнеру больше пространства в отношениях. Вы можете получить такую преданность, о которой даже мечтать не могли.

Лучшие любовные даты для Раков: 24 января – 16 февраля, 18 июня – 11 июля, 24 сентября – 17 октября, 12 ноября – 7 декабря.

Лев

Ваш знак любит любить и быть любимым, и в этом году в ваших отношениях произойдет многое, что может изменить ваш способ общения. Глупые решения или возвращение бывшего в начале года могут сбить вас с толку. Наберитесь терпения – Вселенная знает, что делает. Поэтому даже временная связь может для вас трансформироваться во что-то очень важное. К июлю вы официально станете самым романтичным знаком зодиака, а Венера усилит вашу привлекательность. В октябре снова может произойти период турбулентности. Не принимайте значительных решений до декабря. И попытайтесь уйти от привычных схем поведения в отношениях – это может принести много пользы.

Лучшие даты любви для Льва: с 1 по 23 января, с 17 февраля по 11 марта, с 12 июля по 5 августа, с 18 октября по 11 ноября, с 8 декабря по 31 декабря.

Дева

Когда дело доходит до романтики, вы часто достаточно практичны. Но и страстны одновременно. Начало года может быть связано с игрой в кошки-мышки с любовью. В последнее время вы стоите на позиции "все или ничего". Расслабьтесь, позвольте себе просто получать удовольствие от отношений, и ваше стремление к слиянию может реализоваться само собой. Пусть свет вашей любви засияет в августе, когда Венера благословит вас изобилием и поклонниками. В ноябре радуйтесь тому, что у вас есть и избегайте драмы.

Лучшие даты любви для Девы: с 24 января по 16 февраля, с 12 марта по 5 апреля, с 6 августа по 29 августа, с 12 ноября по 7 декабря.

Весы

Стиль отношений, который вам нужно выбрать в 2024 году, можно описать словами "спокойный, уравновешенный, дипломатический и красивый". Год может начаться с того, что вы испытаете настоящую любовь. В апреле вы можете увлечься кем-то особенным или еще сильнее влюбиться в своего особого человека. В августе раскрывайте свою привлекательность и сексуальность, чтобы закончить год на максимально романтичной ноте. Ваша любовная жизнь сильно изменится в 2025 году, и многое зависит от того, как вы подойдете к этому моменту. Ваша независимость станет важным фактором в текущих и будущих отношениях.

Лучшие даты любви для Весов: с 17 февраля по 11 марта, с 6 апреля по 29 апреля, с 30 августа по 23 сентября, с 8 декабря по 31 декабря.

Скорпион

Ваш знак часто воспринимается как чувственный, сексуальный, но когда вы влюбляетесь, то влюбляетесь глубоко. Доверие и преданность – это то, что движет вами в отношениях, без доверия вы не можете быть рядом ни с кем. С марта вы можете заметить, что оказались в увлекательных отношениях. Но они могут оказаться быстротечными. В мае приготовьтесь заглянуть на темную сторону жизни, чтобы начать больше ценить светлую. Любовное настроение вырастет для вас в сентябре – вы можете встретить очень близких для себя людей и отсеять тех, кто только отнимает ваш ресурс.

Лучшие любовные даты для Скорпиона: с 12 марта по 5 апреля, с 30 апреля по 23 мая, с 24 сентября по 17 октября.

Стрелец

Слишком много желаний могут помешать романтике в вашей жизни. Вы очень цените свободу, поэтому появление идеального человека в начале года может вас напугать. Вселенная говорит вам не поддаваться этому чувству. Дождитесь апреля и вы увидите, в каком направлении продвигать эти отношения. Вы ощутите потенциал большого счастья и личной свободы в рамках динамичного дуэта. Наступивший год подарит вам множество возможностей для любви, которые не стоит тратить.

Лучшие даты для любви Стрельца: с 1 по 23 января, с 6 апреля по 29 апреля, с 24 мая по 17 июня, с 18 октября по 11 ноября.

Козерог

В 2023 году вы избавились от сомнений в любви и отношениях. Они станут важной темой для вас уже в апреле, когда Венера и Юпитер окажутся в зоне романтики. Близость будет приносить вам радость и чувство свободы. В отношениях вы будете чувствовать себя комфортно и с радостью сделаете для усиления этого ощущения все от себя зависящее. Но имейте в виду, что любовь не должна превращаться в тяжелый труд. К ноябрю процесс больших перемен для вас подойдет к концу. Вы увидите, что стали совсем другим человеком – тем, которого легко любить. Поэтому принимайте любовь и наслаждайтесь ею в новом, более мягком и развитом воплощении.

Лучшие любовные даты для Козерогов: с 24 января по 16 февраля, с 30 апреля по 23 мая, с 18 июня по 11 июля, с 12 ноября по 7 декабря.

Водолей

Как начать Новый год с хорошего настроения? Ответ даст сочетание Венеры, Марса и Плутона в вашем знаке. Возможно, придется разрушить что-нибудь старое и давно известное. Зато отстроить удастся нечто гораздо лучше. Процесс будет долгим и не можете не сразу его заметить. Но это работа на перспективу, потому просто действуйте. Ощущение радости и игривости придет к вам в мае, а в июле вы станете человеком, с которым захочется быть в близких отношениях. В этом году вы можете также задуматься о детях. Вас ждут большие изменения, поэтому сейчас уделяйте время всем своим решениям, особенно тем, которые связаны с любовью, поскольку конечный результат останется с вами на очень долгое время.

Лучшие любовные даты для Водолея: с 17 февраля по 11 марта, с 24 мая по 17 июня, с 12 июля по 5 августа, с 8 декабря по 31 декабря.

Рыбы

Слияние обычно дается вам легко, поскольку вы часто не осознаете границы. Хотя можете и замыкаться в мире мечты, где жизнь и любовь кажутся вашей чувствительной натуре более безопасными, чем на самом деле. В марте вы можете почувствовать желание наконец-то найти своего единственного человека, с которым захотите провести жизнь, или еще больше сблизиться с существующим партнером. Июнь принесет много эмоций, ведь Венера окажется в зоне, где все сосредоточено на заботе, семье и близости. До августа вы увидите, каково быть хорошим партнером в отношениях. Просто будучи собой, вы можете привлечь тех, кто вам нужен, и к кому захочется вам подстраиваться.

Лучшие любовные даты для Рыб: с 12 марта по 5 апреля, с 18 июня по 11 июля, с 6 августа по 29 августа.

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