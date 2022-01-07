Гороскоп для автомобилистов на 2022 год: астрологи рассказали, что ждет вас на дороге

Водить машину умеет не каждый человек, потому что на дороге нужно быть очень внимательными и осторожными. Одни водят медленно и не спеша, другие же любят набрать скорость.

Астрологи издания Auto Swiat составили гороскоп для автомобилистов на 2022 год. Узнайте, что вас ждет на дороге в этом году.

Овен

Уроженцы этого знака часто нервные и всегда спешат. Они могут попасть в ДТП, если потеряют бдительность. Уроженцам знака в 2022 году нужно находить время на отдых, чтобы избежать больших неприятностей.

Телец

Тельцы любят скорость, которая дает им ощущение свободы. Они с удовольствием сосредоточатся на комфорте, включат любимую музыку в машине и насладятся путешествием. Этот год не таит для них никаких рисков.

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Близнецы

Веселые и любознательные Близнецы водят то быстро, то медленно. Их скорость езды зависит от настроения. В средине года они, возможно, приобретут новую машину.

Рак

Эмоциональные Раки всегда вовремя ремонтируют машину и ухаживают за ее чистотой. Во второй половине года астрологи рекомендуют им быть особенно осторожными на дороге, есть риск ДТП.

Лев

Самоуверенных Львов ждут незабываемые путушествия на авто в этом году. Но им надо проверить страховку, прежде чем планировать поездку, чтобы избежать штрафов. Конец года может оказаться нервным.

Дева

Практичных Дев в летний сезон ожидает много путешествий с близкими. Они отлично проведут время.

Весы

Рожденных под этим знаком ожидает несколько неприятных сюрпризов в начале года. Начиная с марта, все должно быть в порядке.

Скорпион

Страстные Скорпионы могут быть импульсивными и агрессивными за рулем, но в этом году они научатся держать эмоции под контролем. Уроженцы знака получат хороший доход и могут купить новое авто.

Стрелец

Безопасность и уверенность в себе - сильные стороны людей этого знака. У них будет шанс купить машину мечты. Родные могут помочь с выбором хорошего автомобиля.

Козерог

Трудолюбивые Козероги будут много ездить в этом году. Им необходимо найти место для отдыха. Во втором полугодии их ждут большие перемены и денежный успех.

Водолей

Водолеям постепенно наскучивает их нынешний образ жизни. Они захотят открыть для себя что-то новое. Прекрасным началом станут дальние путешествия на авто.

Рыбы

Нежные и чувствительные Рыбы захотят испытать что-то безумное. Они испытают экстремальную езду.

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