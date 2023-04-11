В апреле нас ожидает солнечное затмение. Оно состоится в астрологическом знаке Овен, 20 апреля 2023 года. Пик затмения приходится на 7 часов 16 минут по киевскому времени.

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Это затмение будет гибридным – полукольцевым и полным. То есть сначала начнется кольцеобразное затмение , затем перейдет в полное, затем снова станет кольцеобразным. Максимальная фаза затмения состоится в 4 часа 16 минут по всемирному времени (7 часов 16 минут по киевскому) и лучше всего будет наблюдаться из Австралии.

Каждый раз во время любого затмения происходят перепады в энергии, потому что Луна, которая становится между Солнцем и Землей, на время затмения перекрывает солнечные энергии. Причем как физические, так и мистические. По окончании затмения энергетические потоки восстанавливаются. Эти энергетические перепады испытывают живые существа. Во время затмений часто не поют птицы, не летают бабочки, животные прячутся в норах.

Древние религии мира во время затмения устраивали богослужения в подземных храмах, чтобы спастись от его разрушительных влияний.

Чтобы избежать негативного влияния затмения, проводят специальный обряд. В помещении кладут на стол круглое зеркало. Оно должно символизировать Солнце, Луну, орбиту Земли, Круг Зодиака и Круг Времени. У зеркала ставят два стакана с водой – слева и справа. За 19 минут до пика затмения представляют, что все, что мешает жить и развиваться, покинуло нас. В пик затмения можно произнести мантру ОМ. А после этого представляется, что в жизнь вошли позитивы (здоровье, удача, восстановление и т.п.). По завершению 19 минут построения позитива выпивают воду: сначала ту, что слева, после того – ту, что справа.

Особенностью этого затмения будет соединение Солнца и Луны с Туманностью Андромеды. Туманность Андромеды – самая большая на звездном небе Галактика, самой яркой звездой которой является Вертекс. Кроме того, другие узлы звездной карты затмения также соединены с туманностями. Это означает, что многие люди на земле испытают соблазн находиться в иллюзиях, которые могут их приблизить к ложным решениям.

Венера во время затмения будет находиться в мистическом созвездии Плеяды и, хоть она и ретроградна, Плеяды позволят людям правильно понять проявления любви и симпатии в личной жизни.

От созвездия Туманность Андромеды древние цивилизации ощущали мистическую силу, которая может разрушать людей, запутавшихся в опасных иллюзиях. Поэтому мы должны увидеть, как враги Украины, которые в таких иллюзиях постоянно живут, будут их терять и разрушаться благодаря действию мистических сил Туманности Андромеды.