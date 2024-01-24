Финансовый успех или возможность расслабиться: гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Львы получат финансовый бонус, который станет началом череды успехов. Скорпионы смогут расслабиться и посвятить больше времени личным вопросам.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 24 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будет возможность потренировать ваши организаторские способности – вам сейчас нужно и себя настроить на производительную работу, и своих коллег как-то собрать и стимулировать, и множество функций выполнять.

Телец

Можете сегодня сыграть роль жилетки, в которую все приходят плакаться. Что-то в вас есть такое, что к вам тянутся люди со своими проблемами, открывают вам свою душу, может, даже не просят советов, а просто выговариваются.

Близнецы

Получите сегодня обратную связь о себе, ваших качествах, опыте, талантах. Будет приятно, что это не будут просто вежливые комплименты, а вы получаете достаточно высокую оценку, причем от людей, которые вас не очень хорошо знают.

Рак

Сегодня вы оказываетесь в нужное время и в нужном месте, и все складывается именно так, как вы того хотели, так, будто кто-то по мановению волшебной палочки решил осуществить все ваши мечты и желания.

Лев

Небольшой финансовый бонус, который вы сегодня получите, может стать предвестником длительного денежного успеха. Возможно, именно сейчас вы начинаете бизнес, и у вас есть первые продажи ваших товаров или услуг.

Дева

Кажется, вы сегодня просто тянете время, устраиваете какие-то перекуры, перерывы, чаепития, длительные разговоры и собрания, словом, делаете вид, что работаете, а на самом деле пытаетесь оттянуть какое-то важное событие или принятие сложного решения.

Весы

Не принимайте близко к сердцу неконструктивную критику, которая на вас сегодня свалится. Возможно, у кого будет плохое настроение, а вы просто попадете под горячую руку, и именно на вас будут сгонять злобу.

Скорпион

Будет возможность расслабиться и посвятить время решению личных вопросов. Лучше будет заниматься какими-то приятными и спокойными делами, не напрягаться, а наоборот – получить максимальное удовольствие.

Стрелец

Ваше руководство сегодня возлагает на вас большие надежды. Возможно, вам предложат какие-то новые проекты или выделят определенный объем работы, с которым вы должны успешно справиться, чтобы оценили ваши компетенции и усердие.

Козерог

Замедлите сегодня свою беготню, сосредоточьтесь на выполнении пары важных задач, с которыми вы действительно можете справиться. И не берите на себя еще и еще какие-то обязательства, ведь вам нужно разобраться с тем, что уже пообещали сделать.

Водолей

Пришло время получить свои десять минут славы – сегодня будет возможность попасть в светские или деловые новости, на обложки журналов или получить дополнительную популярность в вашем коллективе.

Рыбы

День начинается достаточно напряженно, вы поставили перед собой достаточно высокую планку и пытаетесь соответствовать лучшим образцам и стать чуть ли не идеалом. Впрочем, ваш перфекционизм сейчас будет не очень кстати, только вызывает напряжение и тревогу.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.