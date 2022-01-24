Финансовый успех, бурный роман или дорога: гороскоп на 24-30 января

Близнецов ожидает столь значительный финансовый успех, что придется нанимать бухгалтера, а у Раков дружеские отношения могут перерасти в бурный роман. Стрельцы в поисках новых впечатлений могут отправиться в путь, а Львы добьются победы в судебных делах.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 24-30 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Кто-то будет прилагать все усилия для того, чтобы разрушить все, что вы долгое время тщательно выстраивали. Впрочем, вам не стоит слишком волноваться, ведь у вас будет возможность в очередной раз изменить свою жизнь и приоритеты.

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Телец

Целую неделю вы работаете в поте лица, причем, лучше всего вам это удается, когда вы это делаете самостоятельно, не общаясь с другими, полностью полагаетесь на себя и не рассчитываете на постороннюю помощь.

Близнецы

Финансовые успехи будут столь значительными, что может вам придется отдельно бухгалтера нанимать, что подсчитать все ваши доходы и помочь правильно их распределить. Словом, можете отпраздновать это замечательное событие.

Рак

Обычные человеческие симпатии или дружеские отношения на этой неделе могут перерасти в бурный роман, и это произойдет настолько внезапно, что вам самим будет очень странно отдавать себе отчет, что вы уже в отношениях, а не просто друзья-приятели.

Лев

Победа в судебных делах или каких-либо юридических коллизиях вам дается непросто, но вы прилагаете все усилия, чтобы правда была на вашей стороне, впрочем, стоит применять только законные средства воздействия.

Дева

Конкурентная борьба на этой неделе обещает быть особенно безжалостной. Вы только пришли в себя после праздников и принялись решать текущие дела и налаживать свою бизнес-деятельность, как конкуренты начинают на вас наступать.

Весы

Очень медленная неделя, когда вы больше отдыхаете, чем напрягаетесь. И у вас будет больше свободного времени для того, чтобы погрузиться в размышления, проанализировать все, что с вами происходит в последнее время, прислушаться к интуиции.

Скорпион

Следует посвятить некоторое время планированию, поскольку перед вами открываются прекрасные новые перспективы, и вам нужно будет осознать, чего же вы действительно хотите, и на чем нужно будет сосредоточиться прежде всего.

Стрелец

В поисках новых впечатлений вы можете отправиться в путь - будь-то на отдых или в командировку, а может решите внезапно сменить место жительства или будете тестировать новые места с мыслью о том, стоит ли там остаться надолго, если не навсегда.

Козерог

Удивительно действенная неделя впереди, когда у вас столько энергии и рвения, что ничто вас не может остановить в желании полностью выложиться - и на работе, и дома, и в процессе обучения или познания чего-то нового и прекрасного.

Водолей

Захочется отдохнуть так бурно, ярко и отчаянно, что последствия этого отдыха могут еще долго сказываться, и совсем не в положительном ключе. Словом, постараетесь забыться в веселье, но это сейчас не самое лучшее решение.

Рыбы

Последствия финансовой неосведомленности или легкомыслия могут быть весьма печальными - недостаток средств будет настолько значительным, что вы можете отчаяться, ведь будете чувствовать свою вину.

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