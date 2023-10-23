Финансовая удача или усталость: гороскоп на неделю до 29 октября для всех знаков зодиака

Близнецы получат солидную сумму денег и смогут смело планировать расходы. Девы почувствуют усталость, им нужно отдохнуть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 29 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Хватит уже самостоятельно работать и падать от усталости. Пришло время заключать соглашения с партнерами и компаньонами, договариваться о сотрудничестве, распределении обязанностей, взносов и будущих доходов.

Телец

Перед вами сейчас стоит один-единственный вопрос, с которым нужно будет срочно справиться. И всю неделю вы будете тратить все свое время и ресурсы и работать над тем, чтобы все это решить.

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Близнецы

Намечается очень удачный финансовый период, вы на этой неделе часто считаете деньги, поступающие из разных источников – то родственники вам подбросят, то премию дадут, то выгодно что-то продадите, то неожиданно зарплата придет.

Рак

Вы сейчас завершаете какой-то важный жизненный период, подводите итоги и должны уже переходить на новый уровень. Не торопитесь, собирайте урожай, делайте выводы, спокойно планируйте будущие свершения.

Лев

Начинается период закулисных игр, ваше руководство будет способствовать жесткой конкуренции между сотрудниками. И поскольку вам не очень-то все это интересно, то будет желание отстраниться от этих игрищ и заняться творчеством.

Дева

Все падает с рук, ничего не хочется делать, да и ничего особенно не удается, поэтому сейчас вам лучше притаиться, может, даже взять отпуск или отгулы и заняться какими-то более приятными делами.

Весы

В вашей жизни воцарится семейная идиллия. Родные вас понимают, вы много общаетесь, обсуждаете очень важные и чувствительные темы, многое работаете совместно, даже можете что-то праздновать, получая большое удовольствие даже от всех подготовительных процессов.

Скорпион

Эмоциональный фон будет повышен, вам захочется выяснять отношения, бросаться в бой, рубить правду-матку, как на работе, так и в семье. И неудивительно, что сейчас вас люди будут остерегаться и всячески обходить.

Стрелец

На этой неделе денег будет больше обычного. И не обязательно это будет зарплата или какие-то средства, поступающие от вашей основной деятельности. Могут появиться доходы или деньги от продаж.

Козерог

Именно сейчас ваши друзья и окружающие покажут свои настоящие лица и намерения. И от того, как они себя проявят, будет зависеть и ваши дальнейшие отношения, вы узнаете, кому действительно стоит доверять, а кто – просто прохожий.

Водолей

Неделя будет обычной, без особых успехов и потрясений. Разве что работы будет немало, и совсем не будет времени отвлекаться на какие-то другие темы, потому что главное успеть сделать все запланированное, вписаться в отведенные сроки.

Рыбы

Наступает светлая полоса в жизни, судьба поворачивает к лучшему, вам сейчас будут по плечу даже очень безнадежные дела. Поэтому стоит сейчас браться за очень сложные направления и случаи – есть шанс, что вы добьетесь успеха.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.