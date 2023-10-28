Финансовая удача или романтика: гороскоп на 28-29 октября для всех знаков зодиака 

Скорпионы получат крупную сумму денег,, что станет для них приятным сюрпризом. Раки окунутся в романтику.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28-29 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будете немного работать, но это будет ваш выбор, вы добровольно соглашаетесь на то, чтобы все выходные выполнять какие-то производственные задания, может, даже организуете работу других, собираете вокруг себя коллег и подчиненных.

Телец

Выходные будут очень активными, вы носитесь со своими идеями и делами и по квартире, и вокруг, решаете целую кучу различных задач. Вдохновение и энтузиазм вызваны вашими новыми целями и желаниями, которые вы начинаете реализовывать.

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Близнецы

Эти выходные будут классическими и ленивыми. Сейчас вы максимально расслаблены, позволяете много спать, валяться, мало двигаться и вообще наслаждаться своим состоянием. Ну максимум – немного прогуляться по магазинам.

Рак

В вашей жизни разворачивается какая-то любовная история, и в эти выходные этот роман получит свое продолжение, у вас могут быть свидание, переписка, романтическая болтовня, словом, сплошная любовь-морковь.

Лев

Будете сейчас получать какие-то знания или навыки, возможно, полезные, а возможно, и просто приятные или творческие. К примеру, можете сходить на мастер-классы, послушать интересные лекции, займетесь самообразованием или поработаете под руководством мастеров.

Дева

Побудьте как можно больше времени на свежем воздухе, много гуляйте, а лучше найдите себе на улице какую-нибудь работу, к примеру, загребайте листья на даче, собирайте грибы или просто гуляйте, шуршите листьями и любуйтесь природой.

Весы

Будет желание побыть немного в тишине и одиночестве, собраться с мыслями, а может, и вообще ни о чем не думать или максимально отвлечься и переключиться на какие-то посторонние темы, чтобы отдохнуть и телом, и душой, и голову освободить.

Скорпион

Эти выходные будут способствовать вашему финансовому процветанию, вам удается заработать денег или, по крайней мере, их как-то получить и даже потратить на собственные удовольствия. И это будет совсем не сложно и даже приятно.

Стрелец

Проведите время с близкими, насладитесь товариществом родных вам людей, отложите подальше все свои неотложные дела и просто поговорите с родными или любимыми. Они так нуждаются и в вашем внимании, и в ваших разговорах, и в вашем присутствии рядом.

Козерог

Дорога сейчас будет очень приятной и живописной. И не важно, куда вы отправляетесь – то ли в командировку, то ли к родственникам в гости, или в какую-то туристическую поездку, главное, что у вас будет куча разных впечатлений и приятные виды вокруг.

Водолей

Занимаетесь разными домашними хлопотами, в большинстве своем решаете неотложные бытовые вопросы, особенно если неделя была довольно напряженной и руки ни до чего домашнего не доходили. Так что по плану у вас – генеральная уборка и хозяйствование.

Рыбы

На самом деле для вас выходные – это что-то номинальное, ведь вы сейчас находитесь на очень важном жизненном этапе, когда нужно много работать. Полноценного отдыха не получится, зато будет время для прогулки и любования осенью.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.